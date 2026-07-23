📽️ Pšenica +20 % za mesiac! Čo stojí za prudkým rastom cien? 📈

Cena pšenice od začiatku mesiaca vzrástla približne o 20 % a dostala sa na najvyššie úrovne za viac ako dva roky. Čo stojí za týmto prudkým rastom? V tomto videu sa pozrieme na to, prečo sa pozornosť investorov opäť upriamuje na Čierne more a ako útoky na prístavy ovplyvňujú očakávania vývoja svetového exportu. Vysvetlíme si, akú úlohu zohráva slabšia úroda vo Francúzsku, nižšia osevná plocha v Spojených štátoch či zatváranie krátkych pozícií zo strany veľkých investičných fondov. Zároveň sa pozrieme na to, prečo rast cien nespôsobuje len reálny nedostatok pšenice, ale aj rastúca geopolitická neistota a vyššie náklady na dopravu. Sledujte ďalšie investičné videá, komentáre a analýzy z dielne XTB. 🚀
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