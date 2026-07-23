Napätie okolo Iránu ťaží trhy

Trhy dnes čelia silnému výpredaju, pričom naprieč hlavnými triedami aktív prevláda výrazný risk-off sentiment. Akciové indexy prudko klesajú. Dow Jones stráca viac než 1 %, S&P 500 klesá približne o 1,4 % a Nasdaq oslabuje takmer o 2,5 %, čo poukazuje na výrazný tlak na technologický sektor. Predajný tlak je viditeľný aj pri kryptomenách a kovoch, keďže investori znižujú expozíciu voči rizikovejším aktívam.
Hlavným faktorom dnešného pohybu na trhoch sú najnovšie komentáre Donalda Trumpa týkajúce sa Iránu. V rozhovore pre Axios Trump uviedol, že zvažuje masívny útok, väčší než čokoľvek, čo bolo doteraz vykonané, a že je blízko rozhodnutia. Trhy tieto slová interpretovali ako jasné zvýšenie rizika vojenskej eskalácie na Blízkom východe. Objavili sa tiež správy, že námorníctvo iránskych Revolučných gárd potvrdilo pokračujúce uzavretie Hormuzského prielivu, pričom viacero plavidiel čaká na povolenie na preplávanie.
Najsilnejšia reakcia je viditeľná na ropnom trhu, kde ceny prudko rastú pre obavy z možných výpadkov dodávok z regiónu. Opätovné uzavretie Hormuzského prielivu zvyšuje obavy o dostupnosť ropy a dopad obmedzených tokov na globálne ceny ropy. Trhy aktuálne oceňujú scenár ďalšej eskalácie, ktorý by mohol viesť k ďalšiemu rastu cien ropy, silnejším inflačným tlakom a ďalšiemu zhoršeniu globálneho trhového sentimentu.
Zdroj: xStation5
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