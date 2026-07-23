Pšenica rastie na najvyššiu úroveň od mája 2024 🚜 Riziká vývozu z Čierneho mora podporujú rally

Futures na pšenicu obchodované na burze CBOT vzrástli po prvýkrát za niekoľko mesiacov nad 700 centov za bušel, keďže investori čoraz viac započítavajú rastúce riziká pre globálne dodávky obilnín. Rally podporujú narastajúce problémy s vývozom z oblasti Čierneho mora, slabší výhlaď americkej úrody jarnej pšenice a očakávania napätejšej globálnej ponuky po nedávnych správach USDA.
Narušenie vývozu z Čierneho mora zvyšuje obavy o globálne dodávky pšenice
Poslednú časť rally spustilo obnovené napätie v oblasti Čierneho mora. Podľa správ z trhu Rusko po sérii útokov ukrajinských dronov dočasne pozastavilo nočný vývoz obilia z prístavu Novorossijsk. Investori sa obávajú, že ďalšie narušenia by mohli zasiahnuť vývozné toky najväčšieho svetového exportéra pšenice.
Obavy sa netýkajú iba jedného prístavu. Rusko a Ukrajina spoločne zabezpečujú približne jednu tretinu globálneho vývozu pšenice, takže každé zvýšenie logistických problémov okamžite zvyšuje rizikovú prirážku v cenách obilnín.
Vzrástli aj náklady na poistenie lodnej dopravy v regióne. Analytici zároveň sledujú, či bude Rusko nútené presmerovať väčšiu časť vývozu po železnici alebo cez alternatívne trasy, čo by zvýšilo prepravné náklady.
Správy USDA a slabší výhlaď americkej úrody posilňujú býčí scenár
Obavy o ponuku sa netýkajú iba Čierneho mora. Americké ministerstvo poľnohospodárstva na konci júna prekvapilo trhy znížením osiatej plochy pšenice v USA na 42,74 milióna akrov, čo je približne o 6 % menej než vlani a najnižšia úroveň od roku 1970.
Júlová správa WASDE ďalej podporila očakávania napätejšej ponuky v USA, keď znížila odhady produkcie a konečných zásob.
Každoročný North Dakota Crop Tour zároveň odhadol priemerný výnos jarnej pšenice na 45,9 bušla na aker, teda takmer o štyri bušle menej než vlani. Severná Dakota je najväčším americkým producentom vysokoproteínovej jarnej pšenice, takže nižšie výnosy môžu neskôr v tomto roku obmedziť ponuku prémiovej pšenice.
Horúčavy v Európe ďalej zvyšujú tlak na globálnu produkciu pšenice
K rally prispievajú aj poveternostné podmienky. Západnú Európu počas kľúčovej fázy plnenia zrna zasiahli dlhotrvajúce horúčavy, ktoré znížili výnosy aj kvalitu úrody.
Francúzske ministerstvo poľnohospodárstva odhaduje, že produkcia mäkkej pšenice v roku 2026 dosiahne približne 32 miliónov ton, čo je asi o 4 % menej než vlani a zároveň pod päťročným priemerom.
Rast cien vo Francúzsku a Rumunsku, kde exportná pšenica počas posledného týždňa zdražela približne o 16–19 USD za tonu, ďalej poukazuje na napätejšie podmienky ponuky v Európe.
Technická analýza: Futures na pšenicu prerážajú nad 700 centov za bušel
Futures na pšenicu CBOT prerazili nad psychologicky dôležitú úroveň 700 centov za bušel a pokračujú v oživení, ktoré sa začalo na začiatku júla.
Trh si počas tohto mesiaca pripísal takmer 10 %, vďaka čomu patrí pšenica medzi najvýkonnejšie poľnohospodárske komodity v júli.
Ďalším významným impulzom bude pravdepodobne týždenná správa USDA o exportných predajoch. Odhady agentúry Reuters naznačujú, že americké exportné predaje pšenice by sa mohli pohybovať medzi 200 000 a 550 000 tonami.
Silný zahraničný dopyt v kombinácii s pokračujúcimi problémami v oblasti Čierneho mora a poveternostnými rizikami pre produkciu by mohol v nasledujúcich týždňoch ceny pšenice ďalej podporiť.
Zdroj: xStation5
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