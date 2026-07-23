V Červenom mori sa otvára nový front 🔥 Trump hrozí Iránu tvrdým úderom 🚨

Americký prezident Donald Trump ďalej zvyšuje tlak na kľúčových aktérov Blízkeho východu. Po útokoch jemenských Húsíov na obchodné lode v Červenom mori vyhlásil, že Spojené štáty budú za prípadné ďalšie údery pripisovať zodpovednosť aj Iránu. Zároveň oznámil, že americko-saudská dohoda o civilnej jadrovej spolupráci bude podmienená vstupom Saudskej Arábie do Abrahámovských dohôd a normalizáciou vzťahov s Izraelom.
Washington pripisuje zodpovednosť za útoky aj Iránu
- Trump označil Húsíov za zástupnú silu Teheránu a varoval, že ďalšie útoky môžu viesť k rozsiahlej vojenskej odvete nielen proti samotnému hnutiu, ale aj proti Iránu. Vyjadrenie prichádza po tom, ako Húsíovia oznámili útok na dva saudskoarabské ropné tankery v Červenom mori s použitím rakiet a dronov. Podľa dostupných správ bolo zasiahnuté najmenej jedno plavidlo.
- Táto rétorika výrazne zvyšuje riziko ďalšieho rozšírenia konfliktu. Húsíovia pôsobia v Jemene a dlhodobo získavajú podporu z Iránu. Priame prenesenie zodpovednosti na Teherán však môže zúžiť priestor na obmedzenú reakciu zameranú iba na ciele v Jemene. Každý ďalší incident v Červenom mori by tak mohol vyvolať širšiu americkú vojenskú odpoveď.
- Pre energetické trhy je kľúčové, že Červené more predstavuje dôležitú trasu pre vývoz saudskoarabskej ropy a ďalších komodít. Niekoľko tankerov už pre rastúce bezpečnostné riziká zmenilo trasu alebo sa otočilo pred vstupom do prielivu Báb al-Mandab. Popri narušenej doprave v Hormuzskom prielive tak vzniká ďalšia potenciálna prekážka pre prepravu energií z regiónu.
Dve kľúčové ropné trasy pod tlakom
- Súčasné napätie je pre trh nebezpečné najmä pre súbeh problémov v Perzskom zálive a Červenom mori. Hormuzský prieliv je kľúčovým výstupným bodom pre ropu zo Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Kuvajtu, Kataru a ďalších producentov. Červené more a Báb al-Mandab naopak prepájajú región so Suezským prieplavom a európskymi trhmi.
- Ak by sa útoky na tankery opakovali, lodní dopravcovia by mohli požadovať vyššie poistné, presmerovať plavidlá na dlhšie trasy alebo dočasne zastaviť prepravu. To by zvýšilo náklady a mohlo ďalej podporiť ceny ropy. Po posledných útokoch sa Brent priblížil k hranici 100 USD za barel, čo ukazuje, ako citlivo trh reaguje na ohrozenie saudskoarabských dodávok.
- Pre investorov preto nebude rozhodujúci iba skutočný objem fyzicky stratenej produkcie. Významnú úlohu zohráva aj geopolitická prirážka, dostupnosť tankerov, poistenie a ochota posádok vstupovať do rizikových oblastí. Aj bez úplného zastavenia exportu môže dlhodobá neistota udržiavať ceny energií na zvýšených úrovniach.
Jadrová dohoda so Saudskou Arábiou dostáva politickú podmienku
- Trump zároveň uviedol, že americká dohoda o zdieľaní civilnej jadrovej technológie so Saudskou Arábiou bude plne závisieť od toho, či sa kráľovstvo pripojí k Abrahámovským dohodám. Tie vznikli počas jeho prvého prezidentského obdobia a viedli k normalizácii vzťahov medzi Izraelom a viacerými arabskými štátmi.
- Spojené štáty a Saudská Arábia už dohodu o civilnej jadrovej spolupráci formalizovali. Tá môže americkým spoločnostiam otvoriť cestu k výstavbe reaktorov a zapojeniu sa do dlhodobého rozvoja saudského jadrového programu. Dokument však vyvoláva obavy časti odborníkov a zákonodarcov pre pravidlá týkajúce sa obohacovania uránu, prepracovania jadrového paliva a rozsahu medzinárodných kontrol.
- Trumpova nová podmienka prepája energetickú spoluprácu s geopolitickým cieľom Washingtonu. Saudská Arábia by získala prístup k americkým technológiám a možnosť diverzifikovať svoju energetiku, zatiaľ čo Spojené štáty by dosiahli významný diplomatický prielom v podobe uznania Izraela Rijádom.
Normalizácia vzťahov zostáva náročná
- Saudské vedenie dlhodobo uvádza, že normalizácia vzťahov s Izraelom si vyžaduje dôveryhodnú cestu k vzniku palestínskeho štátu. Táto požiadavka zostáva v rozpore s postojmi časti izraelského vedenia a môže skomplikovať splnenie Trumpovej podmienky.
- Podmienenie jadrovej dohody Abrahámovskými dohodami tak môže celý proces spomaliť. Pre Rijád ide o strategické rozhodnutie, ktoré sa netýka iba energetiky, ale aj regionálnej bezpečnosti, vzťahov s Iránom a domácej politickej legitimity.
- Americké spoločnosti by z dohody mohli získať významné kontrakty v rámci plánovaného saudského jadrového programu. Prípadné zablokovanie alebo odklad by naopak otvorili priestor dodávateľom z iných krajín, hoci Washington sa snaží udržať nad projektom technologickú a bezpečnostnú kontrolu.
Čo tento vývoj znamená pre trhy
- Obe správy ukazujú, že bezpečnostná a energetická politika na Blízkom východe sa čoraz viac prepájajú. Hrozba amerických útokov na Irán zvyšuje riziko ďalšieho narušenia prepravy ropy, zatiaľ čo jadrová dohoda so Saudskou Arábiou sa stáva nástrojom diplomatického tlaku na normalizáciu vzťahov s Izraelom.
- Pre ropný trh je najväčším bezprostredným rizikom ďalší útok na saudskoarabské plavidlá alebo infraštruktúru. Prípadná eskalácia by pravdepodobne podporila ceny ropy, prepravné sadzby a akcie časti energetických či obranných spoločností. Zároveň by však zvýšila inflačné riziká, náklady leteckých a dopravných spoločností a neistotu na širších akciových trhoch.
- Z pohľadu investorov by prípadná realizácia dohody mohla vytvoriť nové obchodné príležitosti pre viaceré americké spoločnosti pôsobiace v jadrovom sektore. Medzi najčastejšie spomínané patrí GE Vernova, ktorej divízia GE Hitachi Nuclear Energy vyvíja jadrové reaktory, ďalej BWX Technologies, ktorá dodáva kľúčové jadrové komponenty, alebo Fluor, ktorá sa špecializuje na výstavbu rozsiahlych energetických projektov.
- Z rozširovania jadrovej energetiky by mohol dlhodobo ťažiť aj producent uránu Cameco, keďže každý nový reaktor znamená vyšší dopyt po jadrovom palive. Ak by sa americko-saudská dohoda premenila na konkrétne kontrakty, práve tieto spoločnosti by mohli patriť medzi hlavných príjemcov nových zákaziek.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Ropa rastie o viac ako 3% 🛢️
Obranný sektor pred výsledkami
🛢️ Ropa Brent testuje hranicu 95 USD za barel
Nová colná vlna mieri na lieky aj desiatky krajín 🌍 Lacné lieky v USA sú v ohrození 🚨
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.