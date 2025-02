PŠENICA blízko 3-mesačného maxima v čase rokovaní medzi USA a Čínou. Klesajúci ruský vývoz, oslabujúci americký dolár a rastúce ceny kukurice v centre pozornosti

Futures na pšenicu (WHEAT) na Chicago Board of Trade (CBOT) sa vyšplhali na trojmesačné miestne maximum, keďže obchodníci zostali opatrní vzhľadom na riziko obchodnej vojny medzi USA a Čínou. V súčasnosti to však pravdepodobne nie je hlavný priamy cenový faktor. Investori privítali súčasný prístup Pekingu ako pozitívny signál, ktorý potenciálne zabráni výraznej eskalácii. Napriek tomu Čína zaviedla clá na americké poľnohospodárske zariadenia. Čo to však znamená pre trhy s obilím?

Je jasné, že obchodné napätie medzi USA a Čínou by mohlo mať vplyv na poľnohospodárske produkty, ako je pšenica a sója. Čína je v súčasnosti najväčším svetovým dovozcom sójových bôbov a významným odberateľom pšenice a kukurice. Obchodníci však zatiaľ považujú čínske clá na americkú pšenicu za nepravdepodobné, čo sa odráža v rastúcich cenách pšenice na burze CBOT. Klesajúci dolárový index medzitým zlepšuje konkurencieschopnosť amerických obilnín na svetových trhoch.

Veľké sucho v USA

Podľa údajov NOAA v súčasnosti 45 štátov USA zažíva mierne sucho. Odborník na počasie Art Douglas s odvolaním sa na údaje NOAA upozornil na vážne problémy pre poľnohospodárstvo USA:

Zhoršujúce sa sucho na väčšine územia krajiny, pričom veľmi suchá jar zvyšuje riziko straty vlahy pre kľúčové plodiny.

Leto extrémnych teplôt a požiarov, najmä na západe USA, spolu s neistými oceánskymi podmienkami, ktoré by mohli ovplyvniť vývoj počasia v druhej polovici roka.

Ak sa tieto podmienky naplnia, americké trhy s obilninami - vrátane CBOT pšenice, kukurice a sóje - by mohli v dôsledku prémie za počasie v zime/jari zaznamenať tlak na rast cien. Dlhodobé predpovede počasia sú však zriedka presné.

Klesajúci vývoz z Ruska a rastúce ceny kukurice

Ešte dôležitejšie je, že rastúce ceny kukurice v USA vyvíjajú tlak na rast pšenice. Ďalším kľúčovým faktorom pre obchodníkov s pšenicou je potenciálny pokles ruského a ukrajinského vývozu pšenice. Podľa hlavných potravinárskych a rozvojových organizácií by 50 % zníženie ruského vývozu a zníženie ukrajinského vývozu mohlo viesť k nárastu cien pšenice o 34 %, resp. 19 %. Kombinácia týchto faktorov naznačuje veľké riziko prerušenia dodávok, čo by mohlo v nasledujúcich mesiacoch ďalej podporiť ceny pšenice.

KUKURICA vs. PŠENICA

Z grafu nižšie vyplýva, že pšenica na CBOT nerastie tak rýchlo ako futures na kukuricu na CBOT, ale vzorec sa zdá byť dosť podobný. .v týždni končiacom sa 28. januára zvýšili riadené peniaze (hlavní špekulanti) svoje čisté dlhé pozície na CORN na 350 tis. kontraktov oproti 311 tis. v predchádzajúcom týždni (najvyššia čistá dlhá pozícia od mája 2022). Na druhej strane, Managed Money stále drží významnú čistú krátku pozíciu -106 391 kontraktov (79 797 dlhých oproti 186 188 krátkym) na pšenici CBOT. Producenti, obchodníci a spracovatelia držia 74 777 dlhých oproti 57 751 krátkym kontraktom, čo znamená, že sú v čistej dlhej pozícii, čo naznačuje, že komerční hráči očakávajú vyššie ceny pšenice.

Zdroj: xStation5

Zásoby kukurice v USA klesajú. Rastúce ceny kukurice na burze CBOT môžu vyvíjať tlak na rast cien pšenice, a to najmä v dôsledku viacerých faktorov, keďže kukurica a pšenica sú substitútmi pri výrobe krmív pre zvieratá. Keď sa teda ceny kukurice zvýšia, chovatelia hospodárskych zvierat a výrobcovia krmív môžu zvýšiť spotrebu pšenice, čo zvýši jej dopyt. Tento efekt je obzvlášť výrazný, keď sú zásoby kukurice nízke alebo počas obdobia silného dopytu po krmivách. Vyššie ceny kukurice môžu povzbudiť poľnohospodárov, aby zvýšili výmeru kukurice na úkor pšenice. To môže v budúcnosti viesť k zníženiu ponuky pšenice, čo vytvára tlak na rast cien. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

PŠENICA (D1)

Pšenica sa snaží zvrátiť trend rastúci nad EMA200 s pozitívnymi signálmi z úrovní MACD a RSI. Kľúčovou úrovňou na sledovanie je teraz 600 a 620 USD. Rast nad tieto úrovne môže naznačovať, že ceny pšenice môžu vstúpiť do fázy oživenia.

Zdroj: xStation5