Krypto novinky: Rusko reguluje trh, stablecoiny prenikajú do platieb 🌍

Dnešné dianie na kryptomenovom trhu ovládli najmä nové regulačné kroky v Rusku, ďalšie rozširovanie stablecoinových platieb a pokračujúce bezpečnostné problémy okolo peňaženiek Coldcard. Pozornosť upútal aj odchod technologického riaditeľa Mysten Labs do spoločnosti Anthropic, rastúci význam tokenizovaných reálnych aktív na burze Hyperliquid a ďalšie rozširovanie regulovaných kryptomenových služieb.
Rusko zavádza regulovaný kryptomenový trh
- Ruský prezident Vladimir Putin podpísal zákon, ktorý vytvára komplexnejší rámec pre fungovanie kryptomenového trhu v krajine. Nové pravidlá sa budú vzťahovať na burzy, brokerov, správcov aktív, depozitárov aj ďalších poskytovateľov kryptomenových služieb.
- Prevádzkovatelia kryptobúrz budú musieť splniť regulačné požiadavky a vstúpiť do samoregulačnej organizácie finančného trhu. Bežní investori budú môcť nakupovať iba schválené digitálne aktíva prostredníctvom licencovaných sprostredkovateľov. Ich ročný limit bude predstavovať 300 000 rubľov (približne 3 700 USD) na jedného sprostredkovateľa.
- Kvalifikovaní investori budú môcť nakupovať kryptomeny bez podobných obmedzení. Zákon však naďalej zachováva zákaz používania kryptomien na platby za tovary a služby v Rusku.
- Hlavná časť pravidiel nadobudne účinnosť 1. septembra 2026, niektoré ustanovenia až 1. júla 2027. Dohľad nad trhom získa Bank of Russia, ktorá bude zároveň určovať, aké aktíva môžu licencovaní poskytovatelia ponúkať.
Technologický riaditeľ Mysten Labs smeruje do Anthropic
- Spoluzakladateľ a technologický riaditeľ Mysten Labs Sam Blackshear oznámil odchod do spoločnosti Anthropic, kde sa bude venovať výskumu obrannej kybernetickej bezpečnosti.
- Mysten Labs stojí za blockchainom Sui a Blackshear patril medzi kľúčové osobnosti projektu od jeho založenia v roku 2021. Technické vedenie spoločnosti teraz prevezme generálny riaditeľ a spoluzakladateľ Evan Cheng.
- Odchod prichádza v čase, keď AI čoraz viac ovplyvňuje oblasť kybernetickej bezpečnosti. Umelá inteligencia dokáže rýchlejšie vyhľadávať zraniteľnosti, automatizovať phishingové kampane a urýchľovať útoky na blockchainovú infraštruktúru. Blackshear uviedol, že ho láka najmä praktický technický výskum v období meniacej sa rovnováhy medzi útočníkmi a obrancami.
Western Union rozširuje stablecoinové platby
- Spoločnosť Western Union spustila službu Stablecard, ktorá kombinuje digitálnu peňaženku a platobnú kartu Visa postavenú na dolárovom stablecoine USDPT.
- Služba je zatiaľ dostupná v 37 krajinách a umožňuje klientom prijímať prevody Western Union v stablecoinoch namiesto hotovosti alebo bankového prevodu. Používatelia môžu tiež posielať USDPT na podporované kryptoplatformy alebo s ním platiť prostredníctvom globálnej siete Visa.
- Stablecoin vydáva Anchorage Digital Bank na blockchaine Solana. Western Union plánuje rozšíriť službu na viac než 60 trhov ešte počas tohto roka.
- Stablecoiny sú čoraz častejšie vnímané ako nástroj modernizácie cezhraničných platieb, najmä v ekonomikách s vysokou infláciou. Zatiaľ však nie je isté, či dlhodobo prekonajú tradičné platobné služby, keďže prevody medzi fiat menami a digitálnymi aktívami stále vytvárajú dodatočné náklady aj časové zdržania.
MiCA vytvorila priestor pre nové podvody
- Európski regulátori varujú pred nárastom podvodov, pri ktorých sa útočníci vydávajú za finančné úrady alebo licencované kryptospoločnosti. Zameriavajú sa najmä na klientov firiem, ktoré po 1. júli nezískali licenciu podľa regulácie MiCA.
- Používatelia týchto platforiem často hľadajú nového poskytovateľa a presúvajú svoje prostriedky, čo vytvára priestor pre falošné webové stránky, sfalšované dokumenty aj zneužívanie log regulátorov.
- Podľa posledných údajov získalo licenciu iba 323 kryptospoločností, zatiaľ čo skoršie odhady naznačovali, že viac než 1 700 nelicencovaných firiem bude musieť ukončiť činnosť v Európskej únii alebo ju presunúť inam.
JPYC získal ďalší kapitál
- Japonský emitent stablecoinu JPYC, naviazaného na japonský jen, rozšíril investičné kolo série B na približne 6 miliárd JPY (asi 38 miliónov USD).
- Novým investorom sa stala logistická skupina AZ-COM Maruwa Holdings, ktorá zvažuje využitie stablecoinu na platby približne 2 300 obchodným partnerom a dodávateľom.
- JPYC plánuje získané prostriedky využiť na rozvoj svojho finančného a Web3 ekosystému. Spolupráca s logistickou skupinou by mohla prepojiť obchodné, platobné aj dodávateľské procesy prostredníctvom blockchainovej infraštruktúry.
PowerCompute refinancoval dlh krytý Bitcoinom
- Ťažiarska spoločnosť PowerCompute spojila tri úvery v celkovej hodnote 18 miliónov USD do jedného nového úveru krytého Bitcoinom.
- Spoločnosť poskytla ako zabezpečenie 307 BTC a získala počiatočnú úrokovú sadzbu približne 2 % ročne, zatiaľ čo dve z predchádzajúcich pôžičiek niesli sadzbu až 12 %.
- Výhodou je výrazné zníženie nákladov na financovanie pri zachovaní expozície voči Bitcoinu. Rizikom zostáva možnosť dodatočných požiadaviek na zabezpečenie v prípade výraznejšieho poklesu ceny BTC.
Blockchain.com získal licenciu na Kajmanských ostrovoch
- Spoločnosť Blockchain.com získala licenciu poskytovateľa služieb virtuálnych aktív od regulátora na Kajmanských ostrovoch.
- Povolenie jej umožňuje poskytovať regulované služby úschovy kryptomien aj výmeny medzi kryptomenami a fiat menami. Nadväzuje tak na predchádzajúce regulačné schválenie podľa MiCA v Európe a registráciu u britského regulátora FCA.
Hyperliquid rastie vďaka tokenizovaným aktívam
- Obchodovanie s tokenizovanými reálnymi aktívami (RWA) tvorilo v druhom štvrťroku už 32,2 % aktivity decentralizovanej burzy Hyperliquid, oproti 20,7 % v predchádzajúcom štvrťroku.
- Objem obchodov s RWA kontraktmi dosiahol 213 miliárd USD a táto kategória vytvorila približne 6,6 % štvrťročných príjmov platformy. Celkové príjmy dosiahli 169 miliónov USD, z čoho Hyperliquid vrátil držiteľom tokenu prostredníctvom spätných odkupov približne 141 miliónov USD.
- Rast potvrdzuje, že tokenizované aktíva sa stávajú čoraz významnejšou súčasťou decentralizovaných finančných trhov.
Hackeri presúvajú prostriedky z Coldcard do mixérov
- Približne 64 BTC v hodnote 4,17 milióna USD a 200 ETH v hodnote približne 380 000 USD, spojených s útokom na Coldcard, bolo presunutých do kryptomenových mixérov Wasabi a Tornado Cash.
- Mixéry sťažujú vystopovanie pôvodu prostriedkov a výrazne znižujú šancu na ich získanie späť. Analytici sa domnievajú, že za časťou transakcií môžu stáť napodobňovatelia pôvodného útoku.
- Incident okolo Coldcard sa stal tretím najväčším kryptomenovým hackom tohto roka. Potvrdené škody dosahujú najmenej 100 miliónov USD, pričom po započítaní ďalšej možnej vlny útokov môžu vzrásť až na 130 miliónov USD.
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