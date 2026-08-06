Nasdaq 100 sa vracia k poklesom 🚩 SanDisk klesá o 10 % po výsledkoch, polovodiče pod tlakom

Slabosť technologických akcií v USA dnes kontrastuje s relatívne lepším správaním kontraktov na S&P 500 a Dow Jones. Kontrakt na Nasdaq 100 (US100) stráca 0,7 %, čo naznačuje rotáciu kapitálu mimo najrýchlejšie rastúce segmenty trhu. Hlavným zdrojom averzie k riziku sú opätovné pochybnosti o oceneniach spoločností profitujúcich z boomu AI.
- Trh nespochybňuje samotný rast výdavkov na infraštruktúru umelej inteligencie, ale začína požadovať, aby veľmi vysoké očakávania boli potvrdzované rovnako silnými finančnými výsledkami.
- SanDisk a Western Digital pred otvorením obchodovanie klesali o takmer 10 % a 14 %. Ich výsledky nesplnili vysoké očakávania, čo ukazuje, že aj spoločnosti s priamou expozíciou voči rastúcemu dopytu po pamätiach a dátových centrách môžu byť tvrdo potrestané za najmenšie sklamanie.
- Tlak dnes zasiahol celý dodávateľský reťazec polovodičov. Po predchádzajúcich poklesoch AMD stratil index Philadelphia Semiconductor 1,4 % a negatívny sentiment sa preniesol na celý sektor pamätí. Je to signál, že trh vníma problém ako sektorový, a nie obmedzený na jednotlivé správy.
- Kľúčovým rizikom pre Nasdaq zostáva kompresia oceňovacích násobkov. Po silnom začiatku augusta boli niektoré technologické spoločnosti ocenené s malou rezervou na chybu. V takomto prostredí nemusia dobré výsledky stačiť — sú potrebné výsledky a výhľad, ktoré výrazne prekonajú konsenzus.
- Klesajúce ceny ropy a výnosy dlhopisov sú strednodobo priaznivé pre Nasdaq. Prípadné otvorenie Hormuzského prielivu by znížilo riziko energetického inflačného impulzu a obmedzilo tlak na zvyšovanie úrokových sadzieb. Nižšie výnosy zvyšujú teoretickú hodnotu budúcich peňažných tokov technologických spoločností.
- Pozitívny vplyv geopolitiky môže byť však obmedzený, keďže časť dobrých správ je už zapracovaná do cien. Trh predpokladá pokrok v rokovaniach o Hormuzskom prielive, preto by absencia konkrétnej dohody alebo opätovná eskalácia mohli rýchlo zvrátiť pokles cien ropy a výnosov.
- Najdôležitejšou makroekonomickou udalosťou zostáva piatkový report NFP z amerického trhu práce. Slabší, ale nie recesný výsledok by mohol podporiť Nasdaq prostredníctvom poklesu výnosov. Príliš silné dáta by naopak mohli opäť prehĺbiť obavy z reštriktívnej politiky Fed.
- Správy Airbnb a Warner Bros. Discovery budú ďalším testom kondície spoločností kótovaných na Nasdaq. Trh bude analyzovať nielen kvartálne výsledky, ale predovšetkým výhľad, dynamiku príjmov, marže a komentáre týkajúce sa spotrebiteľského dopytu.
- V dôsledku poklesov SanDisk a Western Digital strácajú akcie Seagate 3,6 %, Micron 3,7 % a ADR-y SK Hynix 6,2 %. Intel, AMD a Marvell klesali o približne 1–1,5 %. Reakcia naznačuje, že investori začali spochybňovať nie samotný dopyt po infraštruktúre AI, ale schopnosť udržať súčasné tempo rastu cien a marží v celom odvetví pamäťových médií.
Graf US100 (interval D1)
Kontrakt na Nasdaq 100, US100 dnes klesá o viac ako 0,7 % a testuje 50-dňový exponenciálny kĺzavý priemer na dennom intervale.
Zdroj: xStation5
Výsledky SanDisk silné, trh však očakával ešte viac
SanDisk predstavil výsledky lepšie od konsenzu a avizoval ďalší rast príjmov vďaka dopytu zo strany dátových centier AI. Príjmy v štvrtom kvartáli dosiahli 8,97 mld. USD oproti očakávaným 8,39 mld. USD od analytikov, pričom upravený zisk na akciu dosiahol 39,25 USD pri konsenze na úrovni 34,45 USD. Príjmy segmentu dátových centier vzrástli medzikvartálne viac ako dvojnásobne na 2,98 mld. USD a za celý rok 2026 boli o viac ako 400 % vyššie než rok predtým.
Výhľad spoločnosti taktiež naznačuje udržanie vysokého dopytu. SanDisk predpokladá, že príjmy v prvom kvartáli nového obchodného roka dosiahnu 10,30 až 10,80 mld. USD. Stred tohto rozpätia, teda 10,55 mld. USD, prekonáva konsenz LSEG vo výške 10,47 mld. USD. Upravený zisk na akciu by sa mal pohybovať v rozmedzí 44–46 USD oproti očakávaniam analytikov na úrovni 43,12 USD.
Napriek prekonaniu výhľadu akcie SanDisk pred otvorením obchodovania strácali približne 9,2 % a klesli na 1 226,04 USD. Podobná reakcia zasiahla Western Digital, ktorého kurz klesol o takmer 15 % na 440 USD, hoci aj táto spoločnosť avizovala príjmy nad konsenzom LSEG. To ukazuje, že pre najväčších beneficientov boomu AI nestačí len prekonať analytické výhlady — výsledky musia prevýšiť aj vysoké očakávania, ktoré nie sú vždy plne viditeľné v oficiálnom konsenze.
Rozsah predchádzajúcich rastov ešte viac zvýšil latku. Kurz SanDisk v roku 2026 vzrástol viac ako päťnásobne, zatiaľ čo akcie Western Digital viac ako trojnásobne. Pre porovnanie, index Philadelphia Semiconductor za rovnaké obdobie získal približne 70 % a S&P 500 12,8 %. Takéto silné zhodnotenie znamená, že investori do ocenení zahrnuli nielen udržanie vysokého dopytu, ale aj ďalší rast cien pamätí, marží a ziskovosti. Historické zmeny kurzov predstavujú iba opis správania trhu a nepredurčujú budúce výsledky.
SanDisk sa snaží obmedzovať neistotu prechodom z kvartálnych objednávok na dlhodobé zmluvy so zákazníkmi. Spoločnosť má osem dohôd uzatvorených so šiestimi odberateľmi v celkovej hodnote najmenej 93,9 mld. USD, pričom ich stredná dĺžka trvania je štyri roky. V obchodnom roku končiacom sa v júli 2027 by sa malo v rámci takýchto kontraktov predať približne polovica produkcie, pričom v nasledujúcom roku by mal tento podiel vzrásť na dve tretiny.
Od apríla SanDisk podpísal päť ďalších zmlúv, vrátane troch s novými zákazníkmi a dvoch rozšírení existujúcich kontraktov. Dlhodobé dohody zvyšujú predvídateľnosť príjmov a znižujú závislosť od krátkodobých zmien cien pamätí. Neodstraňujú však riziko, že dynamika rastu sa začne normalizovať, najmä ak sa súčasné marže nachádzajú blízko cyklického maxima.
Na tento problém upozornil RBC Capital Markets. Podľa analytikov dlhodobé zmluvy zlepšujú viditeľnosť podnikania SanDisk, avšak skepticizmus investorov môže pretrvávať z dôvodu možného dosiahnutia vrcholu marží a pomalšieho rastu cien pamätí. To znamená, že ďalšie výsledkové reporty sa nebudú hodnotiť iba podľa rastu tržieb, ale aj podľa stability ziskovosti a tempa plnenia viacročných zmlúv.
Ďalším signálom dôvery manažmentu je schválenie programu spätného odkupu akcií v hodnote 14 mld. USD. Celkový nevyužitý rámec spoločnosti SanDisk na buyback sa tým zvýšil na 15,5 miliardy USD. Spätný odkup môže podporiť zisk na akciu, nemení však hlavnú výzvu stojaci pred spoločnosťou: trh očakáva, že mimoriadne rýchly rozvoj infraštruktúry AI sa premietne do výsledkov rastúcich rovnako rýchlo ako predchádzajúce ocenenie akcií.
Graf SanDisk (interval D1)
Zdroj: xStation5
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