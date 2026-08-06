Ropa sa vracia nad 80 USD za barel 🔼

Ceny ropy počas štvrtkovej seansy rastú, keďže investori sa opäť zameriavajú na geopolitické riziká ovplyvňujúce globálne dodávky ropy. Pozornosť trhu sa sústreďuje na rokovania medzi Iránom a Ománom o budúcnosti lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv a tiež na správy o nových útokoch Húsíov na saudskoarabské ropné tankery. Ďalšiu podporu cenám poskytujú ukrajinské dronové útoky na ruskú rafinérsku infraštruktúru, ktoré zvyšujú neistotu týkajúcu sa dodávok. Na tomto geopolitickom pozadí Saudská Arábia mierne znížila oficiálnu predajnú cenu svojej vlajkovej ropy Arab Light pre septembrové dodávky do Ázie. Tento krok síce poukazuje na pokračujúcu konkurenciu o ázijský dopyt, no geopolitický vývoj ho z veľkej časti zatienil a zostáva hlavným faktorom ovplyvňujúcim ceny ropy.
Kľúčové informácie
- Ropa Brent rastie smerom k 81 USD za barel, zatiaľ čo WTI sa obchoduje v blízkosti 76 USD za barel.
- Rokovania medzi Iránom a Ománom o Hormuzskom prielive zostávajú hlavnou témou trhu, hoci ich výsledok je stále neistý.
- Ukrajina uskutočnila dronové útoky na dve ruské rafinérie a plavidlá zapojené do prepravy ruskej ropy, čím zvýšila riziko narušenia dodávok.
Rokovania medzi Iránom a Ománom zostávajú hlavnou témou trhu
Najväčším faktorom ovplyvňujúcim ceny ropy sú v súčasnosti pokračujúce rokovania medzi Iránom a Ománom o pravidlách lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv. Podľa iránskeho ministerstva zahraničných vecí sa obe strany dohodli na navrhovanej trase pre lodnú dopravu a spoločné vyhlásenie sa očakáva po ukončení konzultácií so zostávajúcimi účastníkmi.
Podľa zdrojov agentúry Reuters by navrhovaná dohoda mohla Iránu poskytnúť väčšiu kontrolu nad plavidlami vplávajúcimi do Perzského zálivu. Pre ropný trh by to mohlo otvoriť cestu k čiastočnému obnoveniu prevádzky v jednom z najdôležitejších energetických uzlov sveta. Investori však zostávajú opatrní po tom, čo predchádzajúce pokusy o dosiahnutie trvalej dohody zlyhali.
Hormuzský prieliv zostáva kľúčový pre globálne dodávky ropy
Pred vypuknutím konfliktu na konci februára prechádzalo Hormuzským prielivom približne 20 % svetových denných dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu. Akýkoľvek vývoj týkajúci sa bezpečnosti tejto námornej trasy alebo možného obnovenia bežnej lodnej dopravy má preto okamžitý vplyv na ceny energií.
Údaje o lodnej doprave zároveň ukazujú, že vývoz ropy a kondenzátu z krajín Perzského zálivu zostáva približne o 40 % nižší než pred konfliktom, čo poukazuje na to, že fyzické dodávky sa zatiaľ úplne neobnovili.
Útoky Húsíov zvyšujú geopolitickú rizikovú prémiu
Nové správy o útokoch Húsíov na saudskoarabské ropné tankery operujúce v Červenom mori a Adenskom zálive pridali trhu ďalšiu vrstvu neistoty. Saudská Arábia incidenty oficiálne nepotvrdila, samotné správy však prispeli k rastu geopolitickej rizikovej prémie v cenách ropy.
Analytici upozorňujú, že predchádzajúce útoky Húsíov výrazne nenarušili globálne dodávky ropy ani zemného plynu. Investori sa však naďalej obávajú, že širšia eskalácia by sa napokon mohla premietnuť do skutočného narušenia vývozu v regióne.
Irán varuje pred možnými útokmi na energetickú infraštruktúru v regióne
Podľa agentúry Reuters Irán varoval štáty Perzského zálivu, že akýkoľvek nový útok USA na iránske územie by vyvolal odvetu proti strategickej energetickej infraštruktúre v celom regióne. Takéto vyhlásenia posilňujú obavy o bezpečnosť dodávok ropy z Blízkeho východu a naďalej podporujú geopolitickú prémiu započítanú v cenách ropy.
Ukrajina útočí na ruské rafinérie
Náladu na trhu ovplyvňuje aj vývoj v Rusku. Ukrajina oznámila dronové útoky na rafinérie Bashneft-Novoil a Slavneft-Yanos, ako aj na plavidlá využívané na prepravu ruskej ropy v Čiernom mori.
Ruské úrady uviedli, že rafinéria v Jaroslavli bola zasiahnutá počas jedného z najväčších dronových útokov od začiatku vojny, čo v areáli spôsobilo požiar. Hoci sa bezprostredný vplyv na globálne dodávky ropy zdá byť obmedzený, trh naďalej vníma opakované útoky na ruskú energetickú infraštruktúru ako faktor zvyšujúci riziká na strane ponuky.
Technický výhľad pre ropu (graf D1)
Cena ropy sa odrazila nad úroveň 23,6 % Fibonacciho retracementu posledného poklesu v blízkosti 80,6 USD za barel. Pre býkov predstavuje ďalšiu kľúčovú rezistenciu úroveň 87,3 USD, ktorá zodpovedá 38,2 % Fibonacciho retracementu a je podporená predchádzajúcimi cenovými reakciami aj 50-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA50, oranžová línia). Smerom nadol zostáva psychologická hranica 80 USD za barel prvou dôležitou podporou, nasledovanou nedávnymi minimami okolo 78,5 USD za barel.
Zdroj: xStation5
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