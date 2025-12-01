Ranné zhrnutie (01.12.2025)

- Nedávny rast na Wall Street sa začiatkom decembra spomaľuje, čo je sezónne priaznivé obdobie pre akciový trh vďaka takzvanému „Santa Claus Rally“. Najvýraznejšie straty zaznamenali kontrakty na Nasdaq 100 (US100: -0,9 %) a malé spoločnosti Russell 2000 (US2000: -0,8 %), pričom miernejšie poklesy zaznamenali US500 (-0,7 %) a US30 (-0,5 %). EU50 klesol o 0,4 %, podobne ako DE40, ktorý zmazal zisky z posledných dvoch obchodných dní.
- Donald Trump vyhlásil, že „vie, koho si vyberie [za nového predsedu Fedu], a čoskoro to oznámi“. Podľa hlavného ekonomického poradcu Trumpa a potenciálneho kandidáta Kevina Hassetta by nový predseda Fedu mohol byť oznámený ešte pred koncom roka.
- OPEC+ sa dohodol na zachovaní limitov ťažby ropy na rok 2026 a schválil mechanizmus na posudzovanie maximálnej ťažobnej kapacity členských štátov, ktorý sa bude používať na stanovenie kvót od roku 2027. Okrem toho sa osem krajín OPEC+ v podstate dohodlo na zastavení zvyšovania ťažby v prvom štvrťroku 2026.
- Realizácia nedávnych rekordných ziskov motivuje poklesy v ázijskej seansii. Najviac stráca Nikkei 225 (JP225: -1,9 %), ktorý je ďalej zaťažený prejavom prezidenta Bank of Japan, ktorý po prvýkrát naznačil možné zvýšenie sadzieb v decembri. Čínsky HSCEI (CHN.cash: -0,3 %) a austrálsky ASX/S&P 200 (AU200.cash: -0,4 %) sú tiež v červených číslach.
- Prezident Bank of Japan Kazuo Ueda oznámil, že „banka zvažuje klady a zápory zvýšenia úrokových sadzieb na decembrovom zasadnutí“. Ide o prvý vážny signál možného návratu k zvyšovaniu úrokových sadzieb v Japonsku, čo je obzvlášť významné vzhľadom na obavy z holubičieho tlaku zo strany nového premiéra. Ueda zdôraznil, že reálne sadzby (upravené o infláciu) zostávajú na veľmi nízkej úrovni a banka bude pokračovať v sprísňovaní menovej politiky, ak makroekonomické údaje budú v súlade s prognózami. Swapový trh v súčasnosti oceňuje pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb v decembri na 60 % a v januári na 90 %.
- Japonský PMI vo výrobnom sektore vzrástol pod očakávania (48,7; prognóza 48,8; predtým 48,2), čo naznačuje pokles priemyselnej aktivity piaty mesiac po sebe. Japonský priemysel stále zápasí so slabým dopytom a poklesom nových objednávok, hoci dôvera podnikateľov dosiahla najvyššiu úroveň za 10 mesiacov a ceny vzrástli.
- Na devízovom trhu dochádza predovšetkým k oživeniu jenu, ktorý bol týždne pod tlakom kvôli expanzívnej fiškálnej politike nového premiéra a všeobecnému nárastu rizikovej apetítu (USDJPY, EURJPY: -0,3 %, GBPJPY: -0,4 %). Dolarový index sa obchoduje bez zmeny, pričom straty voči jenu sú vyvážené ziskami voči menám rozvíjajúcich sa krajín (USDINR: +0,4 %, USDZAR: +0,2 %). Najslabšou menou G10 je libra. EURUSD je bez zmeny na úrovni 1,159.
- Ropa Brent a WTI zaznamenávajú oživenie o približne 1,9 % po rozhodnutí OPEC o obmedzeniach ťažby na rok 2026. NATGAS koriguje o 1,8 % po posledných troch rastových seansách.
- Drahé kovy vstupujú do decembra v zelených číslach: najviac posilňujú platina a paládium (o 2,5 %, resp. 2,1 %), zlato pridáva 0,4 % na 4240 USD za uncu a striebro dosahuje ďalšie ATH na úrovni 57 USD za uncu (+0,9 %).
- Bitcoin klesá o 5,5 % na 86 000 USD a Ethereum o 6,9 % na 2830 USD.
Graf dňa: AUDUSD (03. 12. 2025)
BREAKING: Vyšší než očakávaný index PMI v službách vo Veľkej Británii 🇬🇧 Libra mierne posilňuje 📈
BREAKING: EURUSD posilňuje, keďže indexy PMI v službách vo Francúzsku a Nemecku prekonali očakávania
Ekonomický kalendár: PMI, zamestnanosť ADP a priemyselná výroba v USA (03.12.2025)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.