Ranné zhrnutie (02.12.2025)

Hlavní americký index uzavřel včerejší seanci poklesem o 0,5 %, zatímco index Nasdaq 100 klesl o více než 0,3 %. Index malých společností Russell 2000 zakončil den poklesem o více než 1,2 %. Dnešní makroekonomický kalendář je chudý. Akcie společnosti MongoDB, která se specializuje na databázová řešení, vyskočily v poobchodních hodinách o více než 21 % díky vynikajícím výsledkům, které analytiky zcela překvapily. Po dnešním obchodování zveřejní své výsledky společnosti CrowdStrike, Marvell Technologies a GitLab.
Projev Jeromea Powella na Stanfordově univerzitě nevyvolal žádnou reakci trhu, protože předseda Federálního rezervního systému se vyhnul komentářům týkajícím se současné měnové politiky, ekonomiky nebo jejích budoucích vyhlídek.
Nálada během asijské seance byla smíšená, index Nikkei uzavřel beze změny. V Austrálii poklesly stavební povolení o 6,4 procenta oproti očekávanému nárůstu o 4,5 procenta a předchozímu nárůstu o 12 procent. Spotřebitelská důvěra vzrostla na 37,5 oproti prognózám 36,2 a předchozím 35,8.
Ceny drahých kovů klesají, stříbro oslabilo o více než 1,8 procenta a zlato ztratilo přes 0,5 procenta. Americký dolar mírně posiluje a EURUSD se obchoduje poblíž 1,16 po sedmi po sobě jdoucích býčích seancích. Včerejší pullback z 1,165, který byl pokusem o průlom nad klíčovou oblastí odporu definovanou 50denním EMA a předchozími cenovými reakcemi, však byl odmítnut.
Bitcoin se pomalu zotavuje ze včerejších poklesů a obchoduje se poblíž 87,5 tisíce USD oproti včerejším necelým 85 tisícům USD. Nálada na kryptoměnovém trhu však zůstává velmi slabá a Ethereum se sotva dokázalo vzpamatovat ze svých ztrát. Cena ETH se nadále pohybuje kolem 2 800 USD.
Ceny ropy po včerejším růstu mírně klesly na 63 USD, což podpořilo náladu kolem akcií amerických energetických společností. Futures na kakao a kávu dnes mírně rostou a pokračují v růstu.
Zdroj: xStation5
