Graf dňa: USDJPY (24.12.2025)

Trh USD/JPY sa v súčasnosti nachádza v prechodovej fáze medzi koncom predchádzajúceho režimu nulových úrokových sadzieb a ranou fázou normalizácie. Po epizódach prudkej volatility v roku 2024, ktoré vyvolal šokový odchod Bank of Japan od ultra-holubičej politiky a čiastočné odvíjanie carry trade, sa trh v roku 2025 presunul do režimu selektívneho prijímania rizika. Kurz sa už nepohybuje na impulzoch, ale v rámci štrukturálneho trendu, v ktorom investori opatrne testujú hranice tolerancie japonských tvorcov politík voči slabosti jenu.
V posledných týždňoch došlo k nárastu volatility pri relatívne malých cenových rozpätiach. Ide o klasický symptóm trhu, ktorý prestal reagovať lineárne len na úrokové diferenciály a začal do cien premietať súvisiace riziká, ako je fiškálna politika Japonska, dôveryhodnosť procesu normalizácie BOJ alebo potenciálne riziká menových intervencií. Investori už nespochybňujú samotný fakt, že Japonsko je na ceste normalizácie menovej politiky, no čoraz viac predpokladajú, že pôjde o nerovný proces kvôli štrukturálnym problémom krajiny.
USD/JPY zostáva vysoko, ale rastový trend stratil dynamiku. Každý pokus o prielom smerom nahor sprevádza opatrnosť pre politické a intervenčné riziká, zatiaľ čo poklesy sú plytké, pretože štruktúra carry trade ešte nebola úplne rozobratá.
Z technického pohľadu sa kurz drží nad EMA50, 100 a 200, čo potvrdzuje strednodobý rastový trend. Zároveň sa sklon týchto priemerov začína vyrovnávať, čo signalizuje stratu momentum. Bollinger Bands sa po predchádzajúcom rozšírení zužujú, čo naznačuje fázu kompresie volatility pred ďalším smerovým pohybom. RSI osciluje blízko neutrálnej úrovne, bez signálov prekúpenosti. MACD zostáva v kladných hodnotách, no histogram slabne, čo potvrdzuje závery vyplývajúce zo štruktúry EMA.
USDJPY (D1)
Zdroj: xStation5
