Denné zhrnutie: Trhy sa konfliktu neboja, valuácie sa normalizujú

- Prvá seansa týždňa priniesla skok volatility, poháňaný najmä vypuknutím vojny v Iráne. Počiatočná panika podľa všetkého rýchlo ustúpila opatrnému optimizmu.
- Rast vedie Russell, indexové futures sú smerom k záveru seansy približne o 0,7 % vyššie. Ostatné benchmarky Wall Street sa držia okolo predchádzajúceho záveru.
- Napriek čiastočnej normalizácii cien počas seansy konflikt zjavne formuje tok kapitálu. Pod tlakom sú cestovné tituly: aerolinky, prevádzkovatelia výletných plavieb a cestovné agentúry. Rastú firmy, ktoré profitujú z ťažby a distribúcie ropy, ako aj výrobcovia zbraňových systémov.
- V USA boli zverejnené dáta PMI a ISM z priemyslu. Náladu podporili hodnoty nad očakávaniami. PMI vyšlo na 51,6 oproti očakávaným 51,2. ISM vzrástol na 52,4 oproti očakávaniu 51,7. Veľkou obavou je však výrazne inflačný údaj pri priemyselných cenách, ktorý vyskočil na 70,5.
- Donald Trump sa večer vyjadril k vojenským operáciám. Oznámil eskaláciu leteckých úderov na Irán a zopakoval slová ministra obrany, že USA „nevylučujú“ pozemnú inváziu.
- V Európe investori zažili jednu z najhorších seáns za posledné mesiace, keď všetky hlavné indexy klesli o viac než 1 %. Najprudšie poklesy boli v Nemecku, kde DAX strácal až 2,4 %.
- Dôsledky konfliktu na Blízkom východe sú pre Európu výrazne tvrdšie než pre USA. Problémom nie sú len vyššie ceny ropy a plynu. Perzský záliv je jedným z kľúčových svetových uzlov spracovania hliníka a tento kov je zásadný pre priemyselnú základňu Európy.
- V Európe boli zverejnené aj PMI. Dáta prekonali očakávania vo Švédsku (56,1), Nemecku (50,9), Francúzsku (50,1) a Taliansku (50,6). Sklamanie prišlo z Poľska (47,1), Spojeného kráľovstva (51,7) a Švajčiarska. Španielsko bolo približne v súlade s očakávaniami (50,0).
- V Nemecku dáta o maloobchodných tržbách ukázali výraznejšie spomalenie, než sa čakalo. V januári (sezónne očistené) tržby klesli o 0,9 % oproti očakávaným 0,4 %.
- Rastúca geopolitická neistota a očakávania vyšších nákupov americkej ropy a plynu posilnili dolár o 0,7 % voči euru, o 0,8 % voči jenu a o 1,5 % voči franku. Euro zároveň oslabilo o viac než 0,5 % voči libre.
- Pri poľnohospodárskych komoditách sa odvíja späť neskorý pohyb z minulého týždňa. Pšenica klesá o 3 %, zatiaľ čo kakao rastie o 3 %.
- Plnohodnotné vojenské aktivity v okolí Hormuzského prielivu posunuli ceny ropy na úrovne nevídané od Operácie „Midnight Hammer“ v polovici roka 2025. Počiatočný skok o viac než 10 % sa neskôr zredukoval na 5–6 %. Futures na zemný plyn tiež znížili zisky zo 7 % na 3 %.
- Pri drahých kovoch je viditeľné vyberanie ziskov na striebre, ktoré klesá o viac než 5 %. Zlato je vyššie o 1 %.
- Napätie na Blízkom východe podporilo krypto. Takmer všetky tokeny vykazujú výrazné zisky. Bitcoin je vyššie o 5 % a dostáva sa nad 68 tis. USD. Ethereum je tiež +5 % a späť nad 2 000 USD. Solana rastie o viac než 5 % a do záveru seansy sa obchoduje okolo 87 USD.
