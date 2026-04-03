Ranné zhrnutie (03.04.2026)

Kontext trhu:
- Začíname poslednú obchodnú seansu týždňa pred dlhým veľkonočným víkendom.
- Z tohto dôvodu sa dnes obchodovanie na väčšine trhov výrazne utlmí. To isté bude platiť aj v pondelok, s výnimkou USA.
- Volatilita počas dnešnej seansy však môže naraziť na odpor o 14:30, keď budú zverejnené kľúčové marcové dáta NFP z americkej ekonomiky.
Správy zo sveta a z trhov:
- Čínsky Caixin Services PMI za marec dosiahol hodnotu 52,1, čo predstavuje výrazné spomalenie oproti februárovej úrovni 56,7, ktorá bola 33-mesačným maximom. Sektor zostáva v pásme expanzie už viac ako tri roky, rast však spomaľuje. Exportné objednávky sa vrátili do kontrakcie, zamestnanosť klesla druhý mesiac po sebe a firmy znižujú ceny pre slabú cenovú silu. Kompozitný PMI tiež spomalil, no stále zostáva nad hranicou 50 bodov.
- Japonský services PMI od S&P Global za marec dosiahol hodnotu 53,4, čo je mierny pokles z februárových 53,8, teda z 21-mesačného maxima. Sektor zostáva v expanzii už 12. mesiac po sebe, no dynamika slabne. Rast nových objednávok bol najslabší za posledné tri mesiace a náklady na energie prudko rastú v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. Najviac znepokojujúcim signálom je podnikateľská dôvera, ktorá klesla na najnižšiu úroveň od pandémie.
- Trump opäť pohrozil Iránu a vyhlásil, že zničí mosty a elektrárne, ak Teherán neprijme podmienky prímeria vrátane okamžitého otvorenia Hormuzského prielivu. Irán v reakcii prisľúbil „devastujúce útoky“ na americké ciele a eskalácia konfliktu, ktorý trvá už viac než mesiac za účasti USA a Izraela, vyvoláva vážne právne obavy, keďže úmyselné ničenie civilnej infraštruktúry môže podľa medzinárodného práva predstavovať vojnový zločin.
- Podľa agentúry TASS Irán naznačil ochotu rokovať s Európou a Áziou o Hormuzskom prielive a obchode s ropou, pričom z rokovaní vylúčil Spojené štáty a Izrael.
- Pripomíname, že Irán včera oznámil, že v spolupráci s Ománom pracuje na návrhu protokolu upravujúceho lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv. To čiastočne upokojilo nervozitu na ázijských trhoch a väčšinu indexov posunulo vyššie.
- Ceny ropy dosiahli viacročné maximá – ceny ropy vo štvrtok prudko vzrástli. WTI posilnila o 12 % na 112,06 USD za barel, zatiaľ čo Brent vzrástol o 8 % na 109,24 USD za barel.
- V Ázii sa dnes najlepšie darí akciovým trhom v Japonsku a Južnej Kórei, ktoré rastú o 1,25 % a 2,77 %.
- Na Forexe sa najlepšie darí švajčiarskemu franku, britskej libre a americkému doláru. Najvýraznejšie poklesy sú viditeľné pri austrálskom dolári, novozélandskom dolári a eure.
Zdroj: xStation
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.