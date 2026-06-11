US Open: Zotavenie po poklesoch, Trump hrozí obnovením bojov s Iránom

Začiatok štvrtkovej seansy na Wall Street prináša miernu rastovú korekciu, pravdepodobne úľavový odraz po hlbokých poklesoch z posledných niekoľkých seáns.
Lídrom úvodu seansy je index Russell, ktorého futures rastú takmer o 1 %. Okrem efektu odrazu je možné, že trh vníma tlak na Fed nielen zo strany trhu práce, ale aj vďaka nízkemu jadrovému PPI, aby ďalej nesprísňoval politiku.
- Jednou z kľúčových správ, ktorá môže určiť smer dnešnej a zajtrajšej seansy, sú komentáre Donalda Trumpa k Iránu. Po niekoľkých týždňoch deeskalačnej rétoriky prezident jasne naznačuje vysokú pravdepodobnosť návratu k bombardovaniu Iránu.
- Správy z WSJ naznačujú, že OpenAI môže pred svojím IPO vstúpiť do fázy agresívnej cenovej vojny s Anthropic.
Makroekonomické dáta
- V USA boli zverejnené kľúčové makroekonomické dáta týkajúce sa inflácie a výrobných cien.
- Dáta z trhu práce prekvapili trh miernym zhoršením. Žiadosti o podporu v nezamestnanosti vzrástli z 225 tis. na 229 tis., zatiaľ čo sa očakával pokles na 220 tis.
- Inflácia PPI vyšla zmiešane. Celkový PPI vzrástol nad očakávania na 6,5 %, zatiaľ čo jadrový PPI klesol pod očakávania na 4,9 %. To naznačuje, že širšie ekonomické podmienky môžu byť slabšie, než trh oceňuje, a že rast cien má väčšiu než očakávanú energetickú zložku.
US100 (D1)
Kupcom sa podarilo ubrániť zónu rezistencie na úrovni 28 440, kde sa pretínajú úrovne 61,8 % a 161,8 % Fibonacciho. Na tejto úrovni sa nachádza aj 50-dňová EMA. Štruktúra momenta EMA zostáva silne býčia a RSI už klesol približne k úrovni 40, čo vytvára priaznivé podmienky pre rastový korekčný pohyb. Prvým cieľom dopytu je rezistencia na úrovni 38,2 % Fibonacciho. Ak sa rast zastaví a cena klesne pod poslednú rezistenciu, ďalšou podporou pre kupcov bude úroveň 78,6 % Fibonacciho, teda približne 27 500 USD. Zdroj: xStation5
Firemné správy
- Oracle (ORCL.US): Spoločnosť zverejnila výsledky za Q2 FY2026. Cena akcií v poobchodnej fáze klesá približne o 8 %. Tržby vzrástli medziročne o 21 % na 19,2 miliardy USD a EPS dosiahol 2,11 USD. Obzvlášť pozitívny bol pre investorov rast tržieb cloudového segmentu až o 90 % a pohľadávky vzrástli medziročne o 363 %. Silné výsledky však nestačili na odvedenie pozornosti od ďalšieho obrovského nárastu CAPEX. Kapitálové výdavky teraz za fiškálny rok dosahujú 55,7 miliardy USD.
- Navan (NAVN.US): Spoločnosť prevádzkuje AI platformu podporujúcu plánovanie ciest a vyúčtovanie výdavkov. Výsledky za Q2 ukázali rast non-GAAP EPS na 0,08 USD, čo je osemkrát viac, než očakával trh, zatiaľ čo tržby vzrástli na 220 miliónov USD, medziročne o 40 %. Najdôležitejší však môže byť 50% medziročný nárast rezervácií, ktorý spolu so zvýšením výhľadu tržieb na viac než 900 miliónov USD za fiškálny rok posúva akcie v poobchodnej fáze nahor približne o 50 %.
- Sandisk (SNDK.US): Obrovský CAPEX Oracle zaťažil ocenenie spoločnosti, ale potvrdené záväzky zo strany hyperscalerov podporujú ocenenie výrobcov polovodičov a pamätí. Rast v sektore sa pohybuje v rozmedzí 4–6 %.
- Firefly Aerospace (FLY.US): Očakávania okolo IPO SpaceX podporujú ocenenie spoločností z vesmírneho sektora. Akcie rastú o viac než 4 %.
- Adobe (ADBE.US): Spoločnosť zverejní výsledky po skončení seansy. Trh očakáva EPS nad 5,8 USD a tržby okolo 6,5 miliardy USD. Okrem samotných čísel bude kľúčová aj komunikácia a výhľad, najmä v kontexte AI.
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