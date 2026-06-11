Denné zhrnutie: „TACO moment“ podporuje odraz indexov 📈

USA
- Po prudkých poklesoch z posledných dní si trhy konečne vydýchli. Indexy rastú naprieč trhom. Hlavné americké akciové indexy pridávajú takmer 3 %.
- Najdôležitejšou správou dňa môžu byť opäť komentáre Donalda Trumpa. Počas dňa americký prezident pohrozil obnovením útokov po poslednej eskalácii situácie, večer však oznámil, že zmenil názor a letecké útoky zrušil. Zdá sa však, že tento scenár bol už čiastočne započítaný v cenách, keďže indexy ani ropa na prezidentove hrozby počas obchodnej seansy výraznejšie nereagovali.
- Spoločnosť Oracle podporuje valuácie celého sektora, hoci jej akcie samy oslabujú. Firma zverejnila výsledky za 2. štvrťrok, ktoré ukázali silný rast tržieb a zisky nad očakávaniami trhu, a to aj v kľúčových segmentoch cloudových služieb a AI.
- Investorov však vystrašili masívne kapitálové výdavky (capex) a akcie stratili až 11 %.
- Vysoké investície boli pre Oracle záťažou, no zároveň podporili širší trh. Akcie polovodičových spoločností sa vrátili k rastu po potvrdení, že hyperscale spoločnosti naďalej plánujú rozsiahle investície.
- Podľa denníka Wall Street Journal sa OpenAI môže pred plánovaným IPO pripravovať na cenovú vojnu so spoločnosťou Anthropic.
- Spoločnosť SpaceX by mala vstúpiť na burzu už zajtra a trhový konsenzus počíta s výraznými ziskami po začiatku obchodovania. Optimizmus okolo tohto debutu podporuje celý vesmírny sektor, ktorého akcie v niektorých prípadoch rastú až o 10 %.
- Zmiešané dáta PPI a mierne ochladenie trhu práce.
- Jadrová inflácia PPI vzrástla na 4,9 %, zatiaľ čo celkový ukazovateľ dosiahol 6,5 %. Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti vzrástol na 229 tisíc.
- Spoločnosť Oracle podporuje valuácie celého sektora, hoci jej akcie samy oslabujú. Firma zverejnila výsledky za 2. štvrťrok, ktoré ukázali silný rast tržieb a zisky nad očakávaniami trhu, a to aj v kľúčových segmentoch cloudových služieb a AI.
Európa
- Európske indexy ukončili deň miernymi ziskami a prerušili sériu štyroch poklesových seáns. Index STOXX Europe 600 vzrástol približne o 0,5 %.
- ECB zvýšila úrokové sadzby o 25 bázických bodov, čím posunula depozitnú sadzbu na 2,25 %. Rozhodnutie bolo všeobecne očakávané a odráža riziko pretrvávajúcich inflačných tlakov po raste cien energií.
- Holandsko si vybralo spoločnosť Hensoldt ako dodávateľa systémov elektronického boja.
Forex
- Na devízovom trhu sú najsilnejšie austrálsky a novozélandský dolár, ktoré voči hlavným menám posilňujú o 0,2 – 0,4 %.
Komodity
- Ropa testuje úroveň 90 USD za barel a po upokojujúcich komentároch Donalda Trumpa stráca takmer 5 %.
- Rast zásob zemného plynu tlačí ceny nižšie. NATGAS testuje úroveň 3 USD.
- Zlato (+2 %) a striebro (+4 %) rastú. Deeskalácia na Blízkom východe naznačuje uvoľnenejšiu menovú politiku, čo podporuje drahé kovy.
- Spomedzi poľnohospodárskych komodít najviac posilňuje cukor, ktorý pridáva viac ako 3 % po zverejnení nových prognóz ponuky a dopytu.
Kryptomeny
- Návrat pozitívneho sentimentu na trhy sa na kryptomenách prejavuje dvojnásobnou silou. Väčšina digitálnych aktív výrazne posilňuje.
- Bitcoin rastie o 3,5 % a vracia sa nad úroveň 63 000 USD.
- Ethereum pridáva viac ako 4 % a obchoduje sa nad úrovňou 1 650 USD.
- Solana posilňuje takmer o 7 % a vracia sa na úroveň 66 USD.
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