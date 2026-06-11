OpenAI smeruje do cenovej vojny pred IPO?

Podľa informácií denníka The Wall Street Journal zvažuje spoločnosť OpenAI výrazné zníženie cien svojich AI služieb, najmä poplatkov za tokeny (jednotky používané na účtovanie využívania modelov).
Podľa správy ide o reakciu na rastúcu konkurenciu zo strany spoločnosti Anthropic, ktorá si vďaka nástroju Claude Code buduje čoraz silnejšiu pozíciu najmä v podnikovom segmente.
Nižšie ceny by mohli urýchliť adopciu AI medzi firmami, zároveň by však zvýšili tlak na marže v odvetví, ktoré si stále vyžaduje obrovské investície do výpočtovej infraštruktúry a priebežného financovania.
Zároveň sa očakáva, že generálny riaditeľ OpenAI Sam Altman sa počas budúceho týždňa stretne so zástupcami spoločnosti Samsung Electronics počas svojej návštevy Južnej Kórey. Podľa agentúry Yonhap budú predmetom rokovaní širšie možnosti využitia umelej inteligencie v aktivitách Samsungu.
Návšteva je súčasťou širšej stratégie OpenAI zameranej na posilnenie vzťahov s najväčšími technologickými skupinami v Ázii.
SMSN.UK (D1)
Zdroj: xStation5
Počas svojej predchádzajúcej návštevy Južnej Kórey viedol Altman rokovania okrem iného so spoločnosťami Samsung a SK Group a následne boli podpísané memorandá o spolupráci pri rozvoji AI infraštruktúry. Oplatí sa pozorne sledovať správy z tohto sektora, pretože aj táto návšteva môže skončiť uzatvorením lukratívnych dohôd.
Čo by mohla znamenať prípadná cenová vojna?
Najpravdepodobnejšou motiváciou je pripravované IPO oboch spoločností. Pred zverejnením prospektov môžu lídri sektora usilovať o zvýšenie počtu používateľov a objemu využívaných tokenov. To by znamenalo krátkodobé finančné straty, ktoré by však mohli byť kompenzované vyššími ukazovateľmi rastu a rýchlejšou adopciou AI ako argumentom pre väčší rozsah podnikania a vyššiu prevádzkovú páku.
V kontexte IPO by takýto vývoj mohol zvýšiť očakávania investorov aj valuácie spoločností, pričom splnenie týchto očakávaní by bolo odložené do budúcnosti.
Pre akciové trhy vysiela prípadná cenová vojna v oblasti AI zmiešaný signál.
- Potenciálna cenová vojna medzi OpenAI a Anthropic by paradoxne mohla prospieť celému AI ekosystému. Nižšie ceny tokenov by znížili bariéru vstupu pre spoločnosti, ktoré doteraz využívanie modelov obmedzovali pre vysoké náklady. To je však optimistický scenár, pretože investori doteraz predpokladali, že lídri v oblasti AI budú schopní svoju technologickú výhodu monetizovať prostredníctvom vysokých marží.
- Cenová vojna by túto tézu spochybnila a zvýšila riziko, že časť vytváranej hodnoty pripadne koncovým zákazníkom namiesto poskytovateľom modelov. Okrem toho by tlak na marže mohol týmto spoločnostiam skomplikovať prístup k financovaniu potrebnému na ďalšie fungovanie, keďže stále generujú značné straty.
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