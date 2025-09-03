Ranné zhrnutie (03.09.2025)

- Wall Street včera uzavrel nižšie, čo odzrkadľuje obavy trhu z obnovenej obchodnej neistoty a slabšej správy ISM o výrobe, ako sa očakávalo. Futures naznačujú pokračujúci pesimizmus pre dnešnú seansu (US500: -0,3 %, EU50: -0,3 %).
- Donald Trump oznámil, že požiada Najvyšší súd o urýchlené preskúmanie rozhodnutia odvolacieho súdu, ktorý vyhlásil väčšinu jeho ciel za nezákonné. Varoval, že ich zrušenie poškodí americkú ekonomiku, a za pokles akciového trhu obvinil práve toto rozhodnutie. Vykonanie rozhodnutia bolo odložené do 14. októbra, aby Najvyšší súd mal čas na rozhodnutie.
- Export LNG z USA dosiahol v auguste rekordných 9,33 milióna ton vďaka rastúcej produkcii v Plaquemines. Európa zostala hlavným odberateľom s importom 6,16 milióna ton (66 %), čo je nárast oproti júlu. Dopyt klesol v Ázii a Latinskej Amerike.
- V ázijsko-tichomorskom regióne prevládajú poklesy, ktoré sú spôsobené neistotou v obchode, zmiešanými údajmi čínskeho PMI a realizáciou ziskov. AU200.cash obchodoval v červených číslach už štvrtú seansu po sebe (-1,25 %), zatiaľ čo CHN.cash (-1,1 %) HK.cash (-0,9 %) a japonský Nikkei 225 (JP225: -0,55 %) tiež klesli, hoci japonské straty boli zmiernené ziskami niektorých exportérov (napr. Canon: +0,5 %).
- HDP Austrálie v 2. štvrťroku rástol nad očakávania, a to o 0,6 % medzikvartálne (prognóza 0,5 %, predchádzajúci údaj 0,3 %). Rast bol poháňaný súkromnou spotrebou (základné potreby aj voliteľné položky, ako sú rekreácia, kultúra, kaviarne) a vládnymi výdavkami (0,2 p. b.). Čistý export zostal napriek clám pozitívny, zatiaľ čo investície klesli, keďže mnoho infraštruktúrnych projektov sa blížilo k dokončeniu.
- HDP Južnej Kórey tiež prekonalo očakávania v 2. štvrťroku, keď rástlo o 0,7 % medzikvartálne (prognóza a predchádzajúci výsledok: 0,6 %).
- Čínsky index PMI v sektore služieb Caixin neočakávane vzrástol na 15-mesačné maximum (53 oproti prognóze 52,4, predchádzajúca hodnota 52,6), čo bolo spôsobené najmä rastom nových obchodných príležitostí. Marže však naďalej čelia tlaku rastúcich miezd a nákladov na materiál, čo vedie spoločnosti k znižovaniu počtu pracovných miest.
- Americký dolár posilnil voči väčšine mien už druhý deň po sebe, pričom najväčšie zisky zaznamenal voči menám rozvíjajúcich sa trhov (napr. USDPLN: +0,2 %). Tlak na libru pokračuje po včerajšom výpredaji 30-ročných britských dlhopisov (GBPUSD: -0,2 % na 1,336). Japonský jen pokračoval v poklese (USDJPY: +0,2 %), zatiaľ čo austrálsky dolár (AUDUSD: -0,1 %) a euro (EURUSD: -0,1 % na 1,1628) vykazovali najväčšiu odolnosť.
- Ropa zaznamenala korekciu po nedávnych ziskoch (Brent a WTI klesli o približne -0,4 %), zemný plyn klesol o 0,5 % a pohyboval sa blízko včerajšej otváracej ceny.
- Zlato spomalilo svoj prudký rast, ale udržalo sa nad rekordnou hranicou 3 500 USD/oz (-0,05 % na 3 530 USD/oz). Striebro tiež zaznamenalo korekciu (-0,5 % na 40,69 USD/oz).
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.