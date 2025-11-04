Ranné zhrnutie (04.11.2025)

- Ázijské indexy zmiešané, poklesy na čínskych burzách;
- Futures na americké a európske indexy klesajú pred otvorením;
- RBA ponecháva sadzby nezmenené, Bullock nevylučuje ďalšie zníženia;
- Japonský minister financií vyjadruje obavy z výrazných pohybov jenu;
- Čína dotuje energiu pre AI, čím podporuje sektor čipov;
- USD zostáva silný voči hlavným menám;
- Zlato ráno mierne klesá;
- Ropa pod 50-dňovým EMA;
- Bitcoin pod hranicou 105 000 USD, kryptomeny pod tlakom.
- Ázijské indexy sú pred otvorením európskych trhov zmiešané: Nikkei 225 klesol o 0,36 %, Hang Seng vzrástol o 0,25 % a Shanghai Composite klesol o 0,19 %. Problémy v sektore umelej inteligencie a spomaľovanie rastu v Číne ovplyvňujú náladu investorov.
- Futures kontrakty na americké a európske indexy klesajú pred otvorením európskych trhov, pričom S&P 500 klesol o 0,9 % a Nasdaq futures o 1,2 %. Nálada je negatívna po rýchlom raste v predchádzajúci deň, pričom investori očakávajú opatrnejšie obchodovanie.
- Spoločnosť Palantir prekonala očakávania analytikov v treťom štvrťroku 2025, keď dosiahla tržby vo výške 1,18 mld. USD, čo predstavuje medziročný nárast o 63 %, a čistý zisk vzrástol na 476 mil. USD. Spoločnosť zvýšila svoju prognózu na štvrtý štvrťrok, čo naznačuje, že silný dopyt po jej platforme umelej inteligencie je hnacou silou ďalšieho rastu, pričom predaj vládnemu sektoru, ktorý je kľúčový pre rast spoločnosti Palantir, vzrástol o 52 %. Akcie spoločnosti po uzavretí trhu klesli o viac ako 4 %, čo môže naznačovať, že lepšie než očakávané čísla boli už vopred započítané v cene.
- Austrálska centrálna banka (RBA) ponechala úrokové sadzby nezmenené na úrovni 3,6 %, ako sa očakávalo. Guvernérka Michele Bullock naznačila, že k ďalšiemu zníženiu sadzieb pravdepodobne nedôjde a že inflácia zostane nad cieľovou hodnotou až do druhej polovice roku 2026. Tón Bullockovej poznámky a komentáre po rozhodnutí banky sa javia ako opatrne hawkish, čo spôsobilo mierne oslabenie AUD.
- Japonský minister financií Satsuki Katayama varoval pred „jednostrannými“ a prudkými pohybmi jenu a poukázal na potrebu dôsledne monitorovať devízový trh. Jen oslabil na najnižšiu úroveň od polovice februára, ale reakcia vlády môže zastaviť ďalší pokles. Katayama hovoril o „jednostranných prudkých pohyboch“ jenu.
- Čína oznámila energetické dotácie pre veľké dátové centrá spracúvajúce umelú inteligenciu, ako sú ByteDance, Alibaba a Tencent, čím sa ich náklady na energiu znížia na polovicu. Je to súčasť stratégie na podporu domáceho priemyslu čipov umelej inteligencie v reakcii na obmedzenia dovozu čipov z USA.
- Na devízovom trhu zostáva USD silný, pričom index DXY sa pohybuje okolo 99,7, čo je blízko trojmesačného maxima. Japonský jen má v súčasnosti najlepšiu výkonnosť. Zároveň pozorujeme najväčší pokles v menách antipodov.
- Cena zlata klesla o 0,65 % na približne 3 975 USD za trójsku uncu, napriek dlhodobému rastovému trendu.
- Cena ropy Brent mierne klesla o približne 0,30 % na 64,71 USD za barel a zostáva pod 50-dňovým EMA, čo môže naznačovať pokračujúci klesajúci trend tohto nástroja.
- Kryptomeny patria medzi aktíva s najhoršími výsledkami, pričom bitcoin klesol pod kľúčovú úroveň 105 000 USD po intenzívnom výpredaji na trhu v dôsledku hackerského útoku na platformu DeFi Balancer. Ether stratil za krátku dobu takmer 9 %, čo prispelo k neistote na trhu.
