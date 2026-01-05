Ranné zhrnutie (05.01.2026)

- Počas víkendu bol Maduro zadržaný pri vojenskej operácii. Trump uviedol, že USA teraz majú „plný prístup“ k venezuelským zdrojom a chce, aby sa americké ropné spoločnosti vrátili do krajiny. Infrastruktúra prístavu La Guaira utrpela len menšie škody a produkcia spoločnosti PDVSA zostala nedotknutá.
- Ruskí a európski predstavitelia vydali varovania týkajúce sa suverenity a vyzvali na zdržanlivosť.
- Ceny ropy zažili prudké výkyvy — počiatočné straty sa zotavili, než ceny opäť klesli. V čase písania je ropa nižšie o 0,55 %. Obavy z narušenia venezuelských dodávok sa zmiernili, keďže produkcia a export zostávajú do veľkej miery neovplyvnené. Trump tiež naznačil možné kroky voči Kolumbii a zopakoval varovania voči Mexiku, pričom poukázal na činnosť kartelov. Trhy oceňujú vyššie regionálne rizikové prirážky, no neočakávajú výrazný krátkodobý dopad na ropný trh, vzhľadom na venezuelskú produkciu pod 1 mb/d. Riziko súvisiace s udalosťou zostáva najmä otázkou politickej stability po prevrate.
- V reakcii na rastúcu geopolitickú neistotu počas víkendu najvýraznejšie reagovali drahé kovy. Zlato vzrástlo o viac ako 2,05 % na 4 420 USD za uncu, nasledované rastom striebra (+3,90 %), paládia (+2,20 %) a platiny (+3,80 %).
- Počas víkendu sa konalo aj zasadnutie OPEC+. Skupina potvrdila, že produkčné úrovne zostanú nezmenené, čím posilnila posolstvo, že trh je aj napriek geopolitickému riziku dobre zásobený. Osem producentov ropy potvrdilo prestávku v ťažbe pre 1. štvrťrok 2026, odvolávajúc sa na sezónne slabší dopyt a „vyvážený“ trh. Dobrovoľné škrty v objeme 1,65 mb/d zostávajú v rezerve pre prípadné postupné obnovenie.
- Konečný výrobný PMI Japonska vzrástol na 50,0 (november: 48,7), čím ukončil päťmesačné obdobie poklesu. Nové objednávky klesli najpomalším tempom za posledných 19 mesiacov a produkcia sa stabilizovala. Zamestnanosť rástla štvrtý mesiac po sebe, aj keď vstupné náklady zrýchlili najrýchlejšie od apríla.
- Službový PMI Číny klesol na 52,0, čo znamená štvrtý po sebe nasledujúci mesiac spomalenia. Exportný dopyt oslabil a prepúšťanie pokračovalo, aj keď očakávania na rok 2026 sa zlepšili.
- Guvernér BoJ Ueda potvrdil pripravenosť pokračovať v zvyšovaní sadzieb, ak sa rast a inflácia budú vyvíjať podľa projekcií. Dôvera v trvácnosť mzdovo-inflačného cyklu rastie a normalizácia menovej politiky je prezentovaná ako postupná. Napriek tomu JPY zostáva dnes jednou z najslabších mien G10; USDJPY stúpa o 0,21 %.
- Trh s kryptomenami posilňuje, pričom Bitcoin opäť prekonal hranicu 90 000 USD — +1,00 % na 92 400 USD, zatiaľ čo Ethereum rastie o 1,45 % na 3 150 USD. PwC signalizovala hlbšiu angažovanosť v sektore kryptomien vďaka jasnejším regulačným podmienkam v USA v rámci zákona GENIUS.
