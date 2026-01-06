Ranné zhrnutie (06.01.2025)

- Trhy v ázijsko-pacifickom regióne zaznamenávajú mierne zisky v rozpätí 0,60–0,80 %, s výnimkou austrálskeho indexu AU200.cash, ktorý klesá o 0,90 %.
- Americký dolár pokračoval v oslabovaní po pondelkových údajoch ISM, pričom EURUSD posilňuje o 0,15 %.
- Austrálsky index služieb PMI klesol v decembri na 51,1 z novembrových 52,8, čo poukazuje na pokračujúcu expanziu, ale najpomalším tempom od mája. Napriek slabšej hlavnej hodnote vzrástli nové objednávky aj exportný dopyt, zrýchlilo sa zamestnávanie a poklesli zásoby nedokončenej práce — čo naznačuje odolný dopyt na prahu roka 2026.
- Nákladové tlaky sa zintenzívnili pri vstupe aj výstupe. Firmy hlásia vyššie náklady na materiál, energie a pracovnú silu a rýchlejšie zvyšovanie cien, čo zvyšuje riziko pretrvávajúcej inflácie ťahanej sektorom služieb.
- Na výstave CES 2026 predstavila spoločnosť NVIDIA svoju novú platformu Rubin založenú na superčipe Vera Rubin, ktorý integruje CPU a dvojicu GPU v jednom balení. Jensen Huang zdôraznil, že nové systémy pre AI servery — ktoré by sa mali na trhu objaviť v druhej polovici roka 2026 — sú určené pre agentickú AI a pokročilé inferenčné modely a môžu znížiť náklady približne desaťnásobne oproti generácii Blackwell.
- Údaje Bank of Japan ukázali, že menová báza sa v roku 2025 prvýkrát za 18 rokov znížila, čo odráža odklon od ultra-voľnej politiky a zvyšuje očakávania ďalšieho sprísňovania a zvyšovania sadzieb.
- Hlavný PMI v Hongkongu klesol v decembri na 51,9 z novembrových 52,9 — už piaty mesiac expanzie, no s miernym stratou tempa. Produkcia a nové objednávky ďalej rástli, ale pomalšie, zatiaľ čo objem nedokončenej práce po prvý raz za rok vzrástol, čo zvyčajne signalizuje silnejší dopyt a potenciál ďalšieho rastu produkcie.
- Trumpova administratíva stanovila jasné podmienky pre dočasné vedenie Delcy Rodríguezovej, pričom zdôraznila, že spolupráca so Spojenými štátmi je kľúčová pre politické prežitie. USA požadujú tvrdší postup proti obchodovaniu s drogami, vyhostenie iránskych, kubánskych a ďalších zahraničných poradcov, ktorých považujú za nepriateľských, a zastavenie predaja ropy krajinám považovaným za protivníkov. Biely dom potvrdil, že rokuje s viacerými americkými ropnými spoločnosťami o viacmiliardových investíciách do obnovy venezuelského energetického sektora, no nešpecifikoval konkrétne mená ani časový plán.
- Hlavné austrálske banky — vrátane CBA a NAB — teraz očakávajú, že RBA obnoví zvyšovanie sadzieb vo februári 2026, pričom niektoré prognózy rátajú aj s ďalším zvýšením v máji.
