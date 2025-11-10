Ranné zhrnutie (10.11.2025)

- Po slabom začiatku piatkovej seansy, keď technologický sektor zaznamenal výrazný pokles a Nasdaq nakrátko klesol o približne 2 %, sa americkým akciovým trhom podarilo zotaviť. Nakoniec index S&P 500 uzavrel mierne vyššie, zatiaľ čo Nasdaq 100 takmer úplne vyrovnal svoje predchádzajúce straty.
- Ázijsko-pacifické trhy szačali týždeň výrazne pozitívne, k čomu prispeli očakávania týkajúce sa skorého ukončenia shutdownu americkej vlády. Americký Senát schválil prvý návrh zákona potrebný na opätovné otvorenie administratívy pomerom hlasov 60:40 a podľa mediálnych správ je už dostatok hlasov na prelomenie patovej situácie.
- Nádeje na dosiahnutie kompromisu vo Washingtone posilnili náladu svetových investorov, oslabili dolár a podporili ázijské meny. Regionálne akciové indexy zaznamenali solídne zisky: Japonský Nikkei 225 vzrástol o 1,15 %, hongkonský Hang Seng o 0,51 %, austrálsky S&P/ASX 200 vzrástol o 0,66 %, zatiaľ čo šanghajský Composite zostal bez zmeny.
- Zlato pokračovalo vo svojom rastúcom trende a prekonalo úroveň 4 050 USD za uncu.
- Na devízových trhoch meny ako austrálsky a kanadský dolár ťažili z optimizmu v súvislosti s rozmrazovaním čínsko-amerických vzťahov, zatiaľ čo euro a švajčiarsky frank sa obchodovali v úzkom pásme, čo bolo odrazom stabilného sentimentu. Japonský jen sa oslabil, pričom kurz USD/JPY vzrástol k úrovni 154,00 v reakciina oznámenie premiéra Takaičiho o expanzívnejšej fiškálnej politike v Japonsku.
- Bank of Japan sa blíži k zvýšeniu sadzieb, čo signalizuje rastúcu dôveru v rast miezd.
- V Austrálii viceguvernér RBA Andrew Hauser poznamenal, že na obmedzenie inflácie bude potrebné zachovať reštriktívnu politiku, hoci budúce zníženie sadzieb je naďalej možné.
- Čínska centrálna banka (PBOC) stanovila referenčný kurz USD/CNY na úrovni 7,0856, čo je menej ako očakávaných 7,1175, čím posilnila jüan.
- Údaje z Číny za október 2025 ukázali, že spotrebiteľské ceny (CPI ) medziročne vzrástli o 0,2 %, čo je mierne nad úrovňou 0 %, zatiaľ čo ceny výrobcov (PPI ) medziročne klesli o 2,1 %, čo je o niečo menej ako očakávaných -2,2 %, čo naznačuje mierne zmiernenie deflačných tlakov.
- Peking oznámil sériu opatrení na zmiernenie obchodného napätia, pričom na jeden rok pozastavil osobitné prístavné poplatky pre lode napojené na USA a dočasne zrušil zákaz vývozu kritických kovov vrátane gália a germánia.
- Zlato v Číne vzrástlo, keďže ETF a centrálna banka napriek slabšiemu dopytu zvýšili rezervy.
- Zisky na akciových trhoch sprevádzalo posilnenie Bitcoinu a ďalších kryptomien, ktoré si po období volatility polepšili, čo bolo odrazom rastúcich nádejí investorov na stabilizáciu politickej a hospodárskej situácie v USA.
- Warren Buffett oznámil, že v rámci príprav na odstúpenie z funkcie generálneho riaditeľa spoločnosti Berkshire Hathaway zverejní rozlúčkový list.
Dennie zhrnutie: Trhy mierne optimistické napriek uzávere vlády USA
Striebro +4 % v nádeji na koniec uzávery
Akcie IBM rastú vďaka prielomom v oblasti kvantovej technológie
NVIDIA investuje približne 1 miliardu USD do zeleného AI dátového centra v Mexiku
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.