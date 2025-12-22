US OPEN: Obnovený optimizmus na začiatku týždňa

-
Zlepšený sentiment na trhoch na začiatku týždňa
-
Technologické spoločnosti rastú vďaka pozitívnym správam
-
Zlato a striebro podporujú ťažobné spoločnosti
-
Začiatok týždňa na americkej burze prebieha optimisticky. Nálada investorov je viditeľne lepšia a absencia makroekonomických údajov umožňuje sústrediť sa na pozitívne firemné oznámenia. Lídrom rastu medzi americkými indexmi je Russell2000, ktorého kontrakty rastú približne o 0,8 %. Menšie, ale stále viditeľné prírastky zaznamenávajú US100, US500 a US30, kde je rast obmedzený na 0,4 %.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Kupujúci dokázali preraziť formáciu RGR, pričom uhájili úroveň FIBO 50 a priemer EMA100. Ďalším cieľom je oblasť okolo 25 900 bodov, ktorú je potrebné prekonať pre pokus o testovanie historických maxím na grafe. Ak chce ponuka získať späť iniciatívu, je nevyhnutný rýchly návrat pod úroveň FIBO 38,2, odkiaľ by mohlo dôjsť k prielomu cez EMA100 a prehĺbeniu korekcie.
Firemné správy:
-
Clearwater Analytics (CWAN.US) – Oceňovanie spoločnosti rastie o viac než 8 % po oznámení, že private equity skupina odkúpi výrobcu softvéru za 8,5 miliardy USD.
-
Rocketlab (RKLB.US) – Spoločnosť z oblasti orbitálnych a raketových technológií rastie o viac než 4 % pri otvorení trhu po tom, čo oznámila, že získala zákazku na výrobu 18 satelitov, čo je doteraz najväčšia samostatná zmluva firmy.
-
Anglogold (AU.US) – Rast cien drahých kovov podporuje oceňovanie ťažobných a klenotníckych spoločností. Zisky presahujú 4 %.
-
Warner Bros Discovery (WBD.US) – Spoločnosť rastie o viac než 3 % pri otvorení trhu po informácii, že Netflix získa úver 59 miliárd USD na jej akvizíciu.
-
Nvidia (NVDA.US) – Líder v oblasti čipov a AI oznámil, že prvá várka exportných procesorov H200 dorazí do Číny ešte pred koncom februára 2026. Spoločnosť rastie približne o 1,5 %.
-
Carnival (CCL.US) – Prevádzkovateľ výletných plavieb zverejnil výsledky výrazne nad očakávania, pričom zisk na akciu na konci roka dosiahol 0,34 USD oproti očakávaným ~0,25 USD. To zároveň vyvolalo sériu pozitívnych odporúčaní od investičných bánk. Akcie rastú pri otvorení trhu približne o 8 %.
