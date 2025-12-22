Nvidia: Potenciálne dodávky čipov H200 do Číny v centre pozornosti

Spoločnosť NVIDIA sa aktuálne nachádza v bode, ktorý by mohol predstavovať jeden z najvýznamnejších momentov pre jej ocenenie v nasledujúcich štvrťrokoch, najmä v kontexte vzťahov s čínskym trhom umelej inteligencie. Podľa nových správ firma informovala vybraných klientov v Číne o plánoch začať dodávky grafických procesorov H200 v polovici februára 2026, tesne pred obdobím osláv čínskeho nového roka. Počiatočné objemy by mali pochádzať zo súčasných zásob a pohybovať sa medzi 5 000 až 10 000 modulmi, čo zodpovedá približne 40 000 až 80 000 samostatným GPU jednotkám. Hoci H200 nepredstavuje najnovšiu generáciu riešení od NVIDIA, stále ide o kľúčový nástroj na trénovanie veľkých jazykových modelov a spracovanie pokročilých úloh, najmä v prostrediach podliehajúcich exportným obmedzeniam.
Tieto plány sú priamym dôsledkom zmeny v prístupe Spojených štátov k vývozu pokročilých technológií po nástupe novej administratívy začiatkom roka 2025. Uvoľnenie obmedzení pre vybrané produkty NVIDIA otvára spoločnosti prístup na jeden z najväčších trhov s umelou inteligenciou na svete. V Číne výrazne prevyšuje dopyt po výkonných GPU schopnosti domácich dodávateľov, ktorých riešenia sú stále citeľne menej konkurencieschopné v porovnaní s hardvérom od NVIDIA. Pre mnohé miestne technologické firmy tak jednotky H200 predstavujú jedinú reálnu cestu pre ďalší rozvoj pokročilých AI systémov.
Finančné trhy túto informáciu rýchlo započítali. V predobchodnej fáze akcie NVIDIA vzrástli o viac než 1,5 %, čo zodpovedá vzoru pozorovanému pri predchádzajúcich správach o možnom schválení exportu do Číny.
Význam čínskeho trhu pre dlhodobý rastový výhlaď NVIDIA zostáva kľúčový. Podľa prognóz by v roku 2026 mohla Čína tvoriť približne 20 až 25 % globálneho dopytu po AI procesoroch, čo by mohlo predstavovať príjmy vo výške 15 až 20 miliárd USD. Hlavní hráči ako ByteDance, Alibaba Cloud a Tencent aktívne usilujú o rýchle regulačné schválenia, keďže ďalší vývoj ich AI platforiem závisí od prístupu k vysoko výkonným výpočtovým riešeniam. V mnohých aplikáciách sú domáce čipy výrazne menej výkonné než riešenia od NVIDIA.
V základnom scenári predstavuje postupné otváranie čínskeho trhu kľúčový faktor ovplyvňujúci ocenenie NVIDIA v prvej polovici roka 2026. Okrem dodávok zo súčasných zásob zohráva dôležitú úlohu aj rozšírenie produkcie od druhého štvrťroka a získavanie nových objednávok v stovkách miliónov USD. Potenciálne dlhodobé kontrakty s veľkými čínskymi klientmi by pravdepodobne viedli k revízii výhľadu tržieb pre ďalší fiškálny rok.
Zároveň však investičné prostredie prináša významné riziká. Rozhodovanie čínskych regulátorov ešte prebieha a úrady sa snažia vyvážiť dovoz pokročilých technológií s podporou domácich dodávateľov. Dodatočnú neistotu predstavuje geopolitické napätie a obavy niektorých amerických politikov o možné nevojenské využitie pokročilých procesorov.
Z pohľadu trhu je informácia o potenciálnych dodávkach H200 do Číny vnímaná ako vysoko relevantný obchodný faktor a signál zmien v regulačnom rámci sektora AI. Skutočnosť, že NVIDIA komunikovala s čínskymi klientmi a došlo k uvoľneniu vývozných obmedzení, pritiahla pozornosť investorov k významu Číny v prevádzkovej štruktúre firmy. Čínske hľadisko sa tak opäť stáva kľúčovým prvkom v trhovom príbehu okolo NVIDIA, najmä v kontexte regulačných rozhodnutí a nadchádzajúcich finančných výsledkov.
