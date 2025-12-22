Zlato vyskočilo o 1,8 %

Zlato a striebro otvárajú skrátený sviatočný týždeň silnými rastovými pohybmi (GOLD: +1,8 % na približne 4 420 USD, SILVER: +2,5 % na približne 68,20 USD), čím posúvajú kľúčové drahé kovy na nové historické maximá. Dopyt po bezpečných prístavoch podporuje najmä trhové pozicovanie okolo menovej politiky USA v roku 2026 a stúpajúce napätie medzi Venezuelou a Spojenými štátmi.
Kontrakt na zlato prerazil kľúčovú rezistenciu na októbrovom maxime blízko 4 375 USD za uncu, v súlade s trajektóriou aktuálneho rastového kanála. Udržanie sa nad touto úrovňou bude rozhodujúce pre udržanie rastového pohybu; inak môže dôjsť ku korekcii – najmä ak začne ustupovať geopolitická neistota, ktorá v posledných týždňoch podporila objemy obchodov s kľúčovými drahými kovmi. RSI opäť vstúpil do prekúpenej zóny, aj keď zlato tento rok preukázalo schopnosť obchodovať aj nad touto hranicou bez výraznejších problémov.
Zdroj: xStation5
Posledný rastový impulz v drahých kovoch je primárne poháňaný čoraz holubičejšími očakávaniami voči Fedu v roku 2026. Trh pristupoval k poslednému zasadnutiu FOMC s veľkou opatrnosťou, keďže rozhodnutie padlo bez zásadných údajov o inflácii a trhu práce; napriek tomu pokojné vystupovanie šéfa Powella a absencia tzv. „jastrabieho zníženia“ priniesli na trhy optimizmus. Očakávania januárového zníženia sadzieb v poslednom mesiaci mierne ochladli (aktuálne pravdepodobnosť ďalšieho zníženia okolo 20 %, zdroj: CME FedWatch), no trh opäť zaceňuje viac ako dve zníženia sadzieb do konca roku 2026, čo podporil aj posledný výsledok CPI inflácie, ktorý bol výrazne pod očakávaniami.
Téma výmeny predsedu Fedu hrá čoraz menšiu rolu, keďže aj kandidát nominovaný Trumpom by musel presvedčiť zvyšok FOMC, aby zaujal uvoľnenejší postoj.
Nižšie úrokové sadzby naďalej znižujú náklady príležitosti pri držbe zlata v porovnaní s inými výnosovými aktívami – najmä štátnymi dlhopismi – a očakávania voči Fedu sa tak ďalej premietajú do rastúceho, už aj tak zvýšeného dopytu po zlate.
Trh aktuálne nepočíta s januárovým znížením sadzieb, no swapy zaceňujú viac než dve zníženia do septembra.
Zdroj: CME FedWatch
Drahé kovy majú za sebou rekordný rok – samotné zlato vzrástlo až o 70 %. Kovy, ktoré boli predtým mimo záujmu trhu, sa teraz snažia dobehnúť stratu. Platina a striebro taktiež rastú, a to nielen ako populárne uchovávatele hodnoty, ale aj vďaka rastúcemu záujmu o ich úlohu v dynamicky rastúcich priemyselných odvetviach.
Objavujú sa aj nové geopolitické faktory, ktoré znižujú ochotu podstupovať riziko a podporujú presun kapitálu do bezpečných prístavov. Počas víkendu USA zhabali ďalší ropný tanker pri pobreží Venezuely, a investori sa zjavne obávajú možnosti ďalšieho ozbrojeného konfliktu na globálnej scéne.
Dopyt môžu naďalej podporovať centrálne banky, ktoré nielenže znižujú úrokové sadzby, ale zároveň zvyšujú svoje zlaté rezervy – najmä v krajinách rozvíjajúcich sa trhov. Retailoví investori sa pridávajú a hľadajú rýchly vstup na trh prostredníctvom fyzického zlata aj ETF fondov.
