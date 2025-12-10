Ranné zhrnutie (10.12.2025)

-
Americká seansa skončila zmiešane: Dow Jones klesol o 0,3 %, S&P 500 klesol o 0,09 %, zatiaľ čo NASDAQ vzrástol o 0,13 %. Najlepší výkon podal Russell 2000, ktorý pridal 0,21 %, hoci napriek novému intradennému rekordu sa mu nepodarilo uzavrieť na historickom maxime.
Dnešné zasadnutie FOMC priťahuje plnú pozornosť trhu, ktorý sa od začiatku týždňa pohybuje v jasnom režime vyčkávania. Očakávania týkajúce sa dnešného rozhodnutia Fedu sa zameriavajú nielen na úroveň úrokových sadzieb, ale predovšetkým na tón vyhlásenia a nové prognózy, ktoré majú naznačiť tempo budúcich znížení.
Väčšina trhov očakáva zníženie sadzieb o 25 bázických bodov na 3,75 %.
Včera Kevin Hassett, favorit na post predsedu Fedu, vyhlásil, že Federálny rezervný systém má stále značný priestor na ďalšie zníženie sadzieb, ktoré by mohlo prekročiť štandardných 25 bázických bodov. Zdôraznil, že rozhodnutia by mali byť založené na údajoch.
V októbri sa počet voľných pracovných miest v USA mierne zvýšil na 7,67 milióna v porovnaní so 7,66 milióna v septembri, čo naznačuje, že dopyt po pracovnej sile zostáva relatívne vysoký, hoci nárast je mierny a signalizuje pomalú náborovú činnosť v ekonomike.
V novembri vzrástol čínsky CPI medziročne o 0,7 %, čo predstavuje najrýchlejší medziročný nárast od marca 2024 a je v súlade s očakávaniami. Napriek tomu mesačný CPI klesol o 0,1 % a hlboká deflácia výrobcov ukazuje, že ekonomika stále zápasí so slabým dopytom a deflačnými tlakmi v priemyselnom sektore.
Čínsky CPI za november bol v súlade s očakávaniami, ale mesačný údaj bol slabý, rovnako ako PPI. V kombinácii s novými signálmi možného ekonomického stimulu a správami o znížení povinných rezerv (RRR) to vytvára zaujímavý výhľad na rok 2026, najmä keďže nedávne zisky vyvolali tlak na čínske akciové trhy.
V októbri prišlo do Nového Zélandu približne 2 400 čistých migrantov, čo naznačuje mierny, ale stabilný nárast počtu obyvateľov krajiny.
Na trhu s drahými kovmi dosiahlo striebro dnes nové historické maximum, keď prvýkrát prekročilo hranicu 60 USD za uncu. Tento nárast je spôsobený obmedzenou globálnou ponukou, rastúcim priemyselným dopytom a zvýšeným záujmom investorov. Cena zlata sa medzitým drží na úrovni okolo 4 200 USD.
Na trhu s kryptomenami sa cena bitcoinu momentálne drží na úrovni okolo 92 600 USD, zatiaľ čo cena etherea sa pohybuje okolo 3 320 USD.
Denné zhrnutie: STRIEBRO na novom historickom maxime, EURUSD najvyššie od októbra
