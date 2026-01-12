Ranné zhrnutie (12.01.2026) – Jerome Powell vyšetrovaný; napätie v Iráne a Grónsku v pozadí 🚨

- Ázijské akciové trhy odštartovali týždeň pozitívne: Hang Seng +1,25 %, Shanghai Composite +0,75 %, ASX 200 +0,41 %. Trhy v Japonsku zostali zatvorené z dôvodu štátneho sviatku. Optimizmus podporil lepší sentiment po čínskych obchodných údajoch a fixingu PBOC.
- Na Wall Street futures kontrakty naznačujú pokles v dôsledku narastajúceho napätia okolo nezávislosti Fedu. Investori prechádzajú do defenzívneho režimu pred zverejnením CPI a začiatkom sezóny tržieb. Ústup od rizika sa rozširuje aj do Európy, kde futures oslabujú.
- Exxon sa ocitol v centre politickej búrky po tom, čo Trump pohrozil zablokovaním investícií vo Venezuele po tom, ako generálny riaditeľ spoločnosti označil tamojší trh za „neinvestovateľný.“
- Jerome Powell oznámil, že dostal predvolanie od ministerstva spravodlivosti, čo prehĺbilo obavy z politického zasahovania do menovej politiky.
- Federálni prokurátori spustili vyšetrovanie predsedu Fedu Jerome Powella. Kritika sa sústreďuje na drahú rekonštrukciu centrály Fedu vo Washingtone a na frustráciu Bieleho domu z tempa znižovania úrokových sadzieb.
- Senátor Thom Tillis vyhlásil, že zablokuje nominácie do Fedu, kým nebude vyšetrovanie ukončené, čím sa zvyšuje inštitucionálna neistota v USA.
- Geopolitické napätie rastie: USA zvažujú možné kroky v Iráne a Európa posilňuje prítomnosť NATO v Arktíde po Trumpových verbálnych útokoch smerom na Grónsko.
- Americký dolár oslabil v dôsledku kontroverzie okolo Fedu; index USDIDX klesol o 0,2 %. Investori zvyšujú pozície v zlate (+1,4 %), striebre (+5,6 %) a švajčiarskom franku (USDCHF -0,35 %), ktoré dnes prudko rastú.
- PBOC stanovila fixing USD/CNY na úrovni 7,0108 oproti očakávaným 6,9849, čím naznačila snahu obmedziť posilňovanie jüanu napriek slabému rastu a deflácii.
- Brent posilnil v reakcii na napätie v Iráne, ktoré môže ohroziť vývoz až 1,9 milióna barelov denne.
- Striebro vedie zisky medzi drahými kovmi vďaka rastúcej volatilite dolára a špekulatívnemu dopytu.
- Krypto trh zostáva pozitívne naladený. Bitcoin aktuálne rastie o 1,65 % intradennne a obchoduje sa okolo 92 000 USD, Ethereum pridáva 1,59 % na 3 158 USD.
