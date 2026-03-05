Jensen Huang naznačil, že veľké investície Nvidie do OpenAI sa môžu končiť pred IPO

CEO Nvidie Jensen Huang naznačil, že najnovšie investície do OpenAI a Anthropic môžu byť pre Nvidiu v oboch firmách posledné, keďže sa pripravujú na možné IPO. Na konferencii Morgan Stanley Technology, Media and Telecom (TMT) uviedol, že kedysi zvažovaná investícia 100 mld. USD do OpenAI „pravdepodobne nie je v hre“ a Nvidia namiesto toho finalizovala 30 mld. USD.
Čo presne Huang povedal k OpenAI a Anthropic
Huang to vysvetľoval najmä tým, že s blížiacim sa IPO sa zužuje priestor pre obrovské private-dealy. Podľa Reuters Nvidia finalizovala 30 mld. USD investíciu do OpenAI a jej približne 10-miliardová investícia do Anthropic môže byť rovnako posledná.
IPO a valuácie pod drobnohľadom
Reuters zároveň pripomenul, že OpenAI sa v súvislosti s IPO spomína aj s valuáciou až 1 bilión USD.
Samostatne Reuters uviedol, že OpenAI podľa The Information prekročila koncom februára 2026 25 mld. USD anualizovaných tržieb (Reuters však čísla nezávisle neoveril).
Prečo je štruktúra týchto investícií citlivá pre trh
Tieto investície sú špecifické tým, že Nvidia kapitálovo vstupuje do AI firiem, ktoré zároveň patria medzi jej najväčších zákazníkov. Reuters upozornil, že niektorí analytici poukazujú na potenciálny konflikt záujmov, keď dodávateľ hardvéru financuje svojich kľúčových odberateľov.
