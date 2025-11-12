Ranné zhrnutie (12.11.2025)

- Futures na americké indexy sa po zmiešanej seanse zotavujú v dôsledku slabých akcií spoločnosti Nvidia.
- Ceny ropy klesajú, keďže India znižuje objednávky ruskej ropy.
- Oslabenie JPY podnecuje obavy z potenciálnej menovej intervencie.
- Včerajšia seansa na Wall Street bola zmiešaná, keďže 3 % pokles akcií spoločnosti Nvidia presunul kapitál k tradičnejším spoločnostiam. Dow Jones získal takmer 1,2 % a dosiahol nové historické maximum, zatiaľ čo Nasdaq uzavrel nižšie (-0,3 %).
- V súčasnosti sa futures na kľúčové indexy obchodujú vyššie, podporené očakávaniami súvisiacimi s hlasovaním v americkej Snemovni reprezentantov o zákone, ktorý by mohol ukončiť rekordne dlhý vládny shutdown (US100: +0,3 %, US500: +0,2 %, EU50: +0,1 %).
- Najnovšie týždenné údaje ADP ukázali za posledné štyri týždne priemerný pokles počtu pracovných miest o 11 250 týždenne, a to napriek pozitívnemu údaju spred dvoch týždňov (+14 250).
- V ázijsko-pacifickom regióne zostáva sentiment zmiešaný. HK.cash a CNH.cash vzrástli približne o 0,35 - 0,4 %, podporené oživením akcií technologických spoločností a optimizmom v cyklických sektoroch. JP225 sa však obchoduje nižšie, pričom ho oslabuje výpredaj akcií spoločnosti SoftBank po tom, ako predala časť svojho podielu v spoločnosti Nvidia.
- Futures na ropu Brent a WTI klesli približne o 0,3 % po tom, ako väčšina indických rafinérií zastavila nákupy ruskej ropy na december v dôsledku amerických sankcií voči spoločnostiam Rosnefť a Lukoil. Objednávky zadávali len spoločnosti IOC a Nayara Energy, ktoré sú v čiastočnom vlastníctve Rosnefti. IOC kúpila 3,5 mil. barelov od dodávateľov, na ktorých sa nevzťahujú sankcie, a plánuje nahradiť ruské dodávky dovozom z Blízkeho východu a USA.
- Podľa A. Hausera z RBA centrálna banka stále diskutuje o tom, nakoľko reštriktívna by mala zostať menová politika vzhľadom na nedávne oživenie inflácie v Austrálii. A. Hauser však zmiernil jastrabí tón a poznamenal, že „neexistuje taká úroveň nezamestnanosti, ktorá by RBA potešila“.
- Na devízovom trhu sa dolárový index po včerajšom poklese o 0,2 % nezmenil; japonský jen voči nemu naďalej oslabuje, pričom USDJPY sa blíži k psychologickej úrovni 155, čo vyvoláva obavy z možnej menovej intervencie. Najsilnejšou menou G10 zostáva AUD, ktorý podporuje jastrabia RBA a rastúci apetít po riziku (AUDUSD: +0,17 %). EURUSD sa po včerajšom náraste o 0,25 % mierne znížil a momentálne sa nachádza na úrovni 1,158.
- Zlato vymazáva včerajšie zisky a kleslo o 0,25 % na 4 116 USD za uncu, zatiaľ čo striebro vzrástlo o ďalších 0,5 % na 51,53 USD za uncu.
- Na trhu kryptomien prevláda optimizmus: Bitcoin vzrástol o 0,47 % na 103 570 USD a Ethereum o 0,5 % na 3 452 USD.
