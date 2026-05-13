Ranné zhrnutie (13.05.2026)

- Ázijská seansa bola relatívne pokojná. Čínske indexy rastú v rozmedzí 0,00–0,17 %, zatiaľ čo japonský JP225 a singapurský SG20cash posilňujú o 1,30 %.
- Americký dolár opäť mierne posilnil, hoci pohyby na FX trhu zostávajú obmedzené. Pozornosť trhu sa naďalej sústreďuje na krehký stav prepravy energií cez Hormuzský prieliv.
- Podľa hodnotení amerických spravodajských služieb Irán znovu získal operačný prístup k 30 z 33 raketových stanovíšť pozdĺž Hormuzského prielivu. To znamená, že Teherán môže opäť nasadiť mobilné odpaľovacie zariadenia a v niektorých prípadoch odpaľovať rakety z opevnených pozícií.
- Irán si údajne stále ponecháva približne 70 % svojho predvojnového arzenálu odpaľovacích zariadení a rakiet. Patria sem balistické rakety schopné zasiahnuť regionálne ciele aj strely s kratším doletom určené pre pozemné a námorné ciele.
- CEO spoločnosti Nvidia Jensen Huang sa pripojil k delegácii prezidenta Donalda Trumpa, ktorá cestuje do Číny spolu s ďalšími poprednými predstaviteľmi amerického biznisu. Trump oznámil, že bude tlačiť na Si Ťin-pchinga v súvislosti s ďalším otvorením čínskej ekonomiky. Čipy Nvidia H200 stále nezískali schválenie čínskych úradov na predaj.
- Silný údaj o inflácii CPI v USA zvýšil inflačné očakávania. Päťročná breakeven miera inflácie dosiahla najvyššiu úroveň od októbra 2022, zatiaľ čo desaťročný ukazovateľ vystúpil najvyššie od roku 2023. Vyššie ceny ropy zostávajú dôležitým faktorom. Trh sa čoraz viac obáva, že Fed môže byť nútený udržať reštriktívnu politiku alebo dokonca opäť zvýšiť sadzby.
- Ropa počas dnešnej seansy mierne klesá. OIL oslabuje o 1,60 % na 106 USD za barel a OIL.WTI klesá o 1,05 % na 100 USD za barel.
- Senát Aljašky schválil návrh zákona HB 1, ktorý uznáva zlato a striebro vo forme mincí ako zákonné platidlo. Návrh zároveň oslobodzuje transakcie využívajúce drahé kovy od miestnych daní z predaja a používania.
- Reserve Bank of New Zealand oznámila mierny nárast inflačných očakávaní. To zapadá do širšej globálnej témy pretrvávajúcej inflácie. Vyššie ceny energií zostávajú hlavným proinflačným rizikom.
