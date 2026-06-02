Ekonomický kalendár: Kľúčové dáta v dnešnom programe (02.06.2026)

Začiatok týždňa priniesol ďalšie správy z Blízkeho východu, ktoré podporili rast cien energetických komodít. Dnes v tomto smere sledujeme určitú korekciu.
Pozornosť sa dnes môže konečne presunúť k makroekonomickým dátam. Hlavnými udalosťami budú inflácia HICP z eurozóny (11:00) a dáta JOLTS z amerického trhu práce (16:00).
Ázijská seansa
- Inflácia CPI v Južnej Kórei v máji vzrástla na 3,1 %, najvyššie od marca 2024. To zvyšuje pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb na najbližšom zasadnutí BoK (16. júla).
- Prebytok bežného účtu krajiny sa tiež zvýšil na rekordných 37,3 miliardy USD. Dôvodom bol najmä výrazný rast exportu o 53,2 % r/r, ťahaný boomom v polovodičovom sektore.
- Naopak Austrália zaznamenala najväčší deficit bežného účtu v histórii, a to 19,4 miliardy USD. Hlavným dôvodom bol prudký nárast importu, podporený rozsiahlymi investíciami do infraštruktúry dátových centier.
- Za zmienku stojí aj oznámené zvýšenie národnej minimálnej mzdy o 5,97 % a zvýšenie sektorových miezd o 4,75 %. Austrália má viac než 100 sektorových pravidiel „awards“, z ktorých každé stanovuje samostatné minimálne pracovné a mzdové podmienky. Ide napríklad o samostatné minimálne sadzby pre pohostinstvo, stavebníctvo alebo IT.
Makroekonomický kalendár
- Eurozóna: Inflácia HICP za máj
- Čas: 11:00
- Konsenzus: 3,2 %
- Predchádzajúca hodnota: 3 %
- Poľsko: Rozhodnutie o úrokových sadzbách
- Čas: popoludňajšie hodiny
- Konsenzus: bez zmeny
- Spojené štáty: Dáta JOLTS za apríl
- Čas: 16:00
- Konsenzus: 6,860 mil.
- Predchádzajúca hodnota: 6,866 mil.
Tržby
- Palo Alto Networks (PANW.US)
- Dollar General (DG.US)
- Victoria’s Secret (VSCO.US)
- GitLab (GTLB.US)
- Ulta Beauty (ULTA.US)
3 trhy na sledovanie
- Americký dolár (USD) – Čaká nás zverejnenie dát JOLTS (16:00), prvého z dôležitých údajov z amerického trhu práce naplánovaných na tento týždeň.
- Euro (EUR) – Májová inflácia by nemala priniesť výrazné prekvapenie, keďže sme už predtým dostali údaje z jednotlivých ekonomík eurozóny. Mohla by však potvrdiť júnové zvýšenie úrokových sadzieb zo strany ECB.
- Ropa a LNG – Titulky týkajúce sa situácie na Blízkom východe zostávajú veľmi nekonzistentné. Je preto možné, že nás čaká ďalší deň zvýšenej volatility na komoditách.
