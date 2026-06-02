Pár EURUSD sa v poslednom čase pohybuje v relatívne úzkom pásme a strieda zisky so stratami. Týždeň začal poklesom po negatívnych správach o situácii na Blízkom východe.
Geopolitika
Agentúra Tasnim News Agency včera informovala, že výmena správ medzi USA a Iránom bola pozastavená. Tento krok má byť podľa správ protestom Iránu proti pokračujúcim izraelským útokom na Libanon. Pravdepodobnosť rýchlej dohody medzi stranami klesá, čo zaťažuje trhový sentiment.
Po tom, čo prezident Trump nariadil Izraelu zastaviť útoky na Bejrút a zároveň uviedol, že rokovania postupujú „bleskovým tempom“, sa trhový sentiment mierne stabilizoval. To umožnilo páru EURUSD zmazať časť strát. Správy prichádzajúce z Teheránu a Washingtonu však zostávajú veľmi nekonzistentné, takže sentiment môže zostať volatilný.
Makroekonomické dáta
Za nami je zverejnenie údajov o inflácii z eurozóny. Prekvapenie smerom nahor pri jadrovom ukazovateli, teda rast na 2,5 %, podľa všetkého takmer potvrdzuje júnové zvýšenie úrokových sadzieb. Trhom implikovaná pravdepodobnosť takéhoto kroku aktuálne dosahuje 96 %. Reakcia trhu však bola mimoriadne utlmená.
Dnes nás čaká ďalšie významné zverejnenie – aprílová správa JOLTS, ktorá bude predohrou k piatkovým dátam NFP. Ak dáta v súlade s očakávaniami ukážu stále relatívne zdravý stav amerického trhu práce, stávky na zvýšenie sadzieb zo strany Fed môžu mierne vzrásť. To by poskytlo podporu americkému doláru.
Technická analýza
Graf EURUSD (17.12.2025 – 02.06.2026)
Zdroj: xStation, 02.06.2026
Pár EURUSD sa aktuálne nachádza v jasnej fáze konsolidácie, čo ukazuje sploštenie a vzájomné prepletanie kľúčových exponenciálnych kĺzavých priemerov: EMA 50, EMA 100 a EMA 150. Tento jav jasne potvrdzuje stratu silného smerového momenta a prechod trhu do bočného trendu. V širšom technickom kontexte bolo kľúčovou udalosťou otestovanie a úspešné udržanie významnej úrovne podpory – 61,8 % Fibonacciho retracementu.
Nedostatok rozhodnosti medzi investormi sa odráža aj v hodnotách oscilátorov. Indikátor RSI sa stabilizuje na úrovni 46,8, teda v neutrálnej zóne tesne pod hranicou 50. To odráža rovnováhu trhových síl len s minimálnou prevahou medvedej strany, ktorá aktuálne nemá dostatočnú silu na spustenie hlbšieho výpredaja.
