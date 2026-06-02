🎥 Ranný komentár: Nový čip Nvidie, rast SaaS a Google získava nový kapitál

Pondelňajší obchodný deň odštartoval jún novými rekordmi – S&P 500 +0,26 % a Nasdaq +0,42 %, pričom technologické akcie a energetika boli ťahúňmi celého trhu. Náladu dominovali dve veľké správy z oblasti AI infraštruktúry.
Nvidia CEO Jensen Huang na konferencii Computex v Taipei odhalil nový PC procesor RTX Spark (N1X), vyvinutý v spolupráci s Microsoftom, ktorý na jeseň zamieri do notebookov a desktopov od Dellu, HP, ASUSu, Lenova a ďalších. Akcie Nvidie posilneli o viac ako 6 %, Dell pridal vyše 10 % a HP vyše 8 %; naopak Intel, doterajší líder trhu PC čipov, oslabil o viac ako 4 %. Huang zároveň oznámil, že Vera CPU pre dátové centrá je v plnej výrobe – ide o „nový veľký motor rastu" pre trh, ktorý podľa neho doteraz neexistoval.
Alphabet oznámil plánované navýšenie vlastného kapitálu v celkovej výške 80 miliárd dolárov určených na financovanie AI infraštruktúry, pričom súčasťou dohody je aj investícia Berkshire Hathaway vo výške 10 miliárd dolárov v rámci súkromného umiestnenia. Akcie triedy A i C Alphabetu na túto správu reagovali poklesom približne 1 %. V SaaS priestore zostáva téma AI dvojsečná: medzi najväčších víťazov dňa patril Salesforce (+9,6 %) a IBM (+7,3 %), zatiaľ čo Microsoft pridal 2,3 % a Oracle vyskočil takmer o 10 % – všetko podporené optimizmom okolo Nvidie a AI.
Dnes investori vyhliadajú výsledky Dollar General (DG), Palo Alto Networks (PANW) a Ulta Beauty (ULTA).
