Ranné zhrnutie (14.08.2025)

- Futures na americké indexy sa v predburzovej aktivite obchodujú nižšie a podobne slabší tón sa prejavuje aj v Európe. Akcie spoločnosti Cisco (CSCO.US) sa po výsledkoch hospodárenia podporených umelou inteligenciou, ktoré ukázali 8 % medziročný nárast tržieb a zlepšenie marží, zmenili len málo.
- Austrálsky dolár sa po údajoch z trhu práce zvýšil. Miera nezamestnanosti dosiahla 4,2 %, čo bolo v súlade s prognózami a mierne pod predchádzajúcou hodnotou 4,3 %. Zamestnanosť vzrástla o 24,5 tis. pracovných miest oproti očakávaniam 25 tis. a predchádzajúcemu nárastu o 2 tis. miest, zatiaľ čo miera účasti mierne klesla na 67,0 % v porovnaní s prognózou a predchádzajúcim údajom 67,1 %.
- Ázijské indexy boli väčšinou nižšie, pričom futures na Nikkei a čínske benchmarkové futures ustúpili o takmer 1 %.
- Americký dolár je dnes mierne slabší, zatiaľ čo drahé kovy zaznamenávajú mierne zisky, pričom zlato sa obchoduje na úrovni okolo 3 358 USD.
- Futures na zemný plyn vzrástli o 0,7 % a rozšírili tak včerajšie zotavenie z prudkého poklesu. Ropa sa obchoduje mierne nižšie.
- Sentiment na trhu kryptomien zostáva veľmi optimistický. Ethereum vzrástlo na 4 740 USD, čím sa priblížilo k historickým maximám, zatiaľ čo Bitcoin sa obchoduje okolo 122 000 USD.
- Akcie kryptomenovej burzy Bullish (BLSH.US) sa včera v prvý deň obchodovania po svojom IPO takmer zdvojnásobili. Spoločnosť sa zameriava na poskytovanie služieb inštitúciám a veľkým klientom na trhu s kryptomenami.
- Goldman Sachs očakáva v tomto roku v USA tri zníženia sadzieb o 25 bázických bodov - v septembri, októbri a decembri - po ktorých budú nasledovať ďalšie dve zníženia o 25 bázických bodov v roku 2026, čím sa základná sadzba v USA dostane do cieľového pásma 3,00 - 3,25 %.
