Ranné zhrnutie (15.09.2025)

- Akcie v ázijsko-tichomorskom regióne dnes zaznamenali zmiešané výsledky, keďže investori zaujali opatrný prístup po zverejnení slabších údajov z čínskej ekonomiky, než sa očakávalo. Pokračujúci tlak na sentiment súvisel najmä so sklamaním z aktivity v oblasti priemyslu a služieb. Investori s veľkou neistotou očakávajú stredajšie rozhodnutie Fed-u o úrokových sadzbách.
- Čínske údaje za august sklamali: priemyselná výroba +5,2 % r/r (prognóza 5,8 %, najnižší rast za posledných 12 mesiacov), maloobchodné tržby +3,4 % (prognóza 3,8 %, najslabší rast od novembra 2024), investície do fixných aktív +0,5 % r/r (prognóza 1,4 %, najnižší rast za posledných 5 rokov), investície do nehnuteľností -12,9 % a miera nezamestnanosti vzrástla na 5,3 % (6-mesačné maximum).
- Denník Financial Times informuje, že v obchodných a fentanových rokovaniach medzi USA a Čínou sa nedosiahol žiadny významný pokrok. To zvyšuje pravdepodobnosť, že prípadný samit v Pekingu sa v dohľadnom čase neuskutoční.
- Agentúra Fitch znížila úverový rating Francúzska z AA- na A+, pričom zmenila výhľad z „negatívneho“ na „stabilný“. Ocenenie francúzskych dlhopisov OAT reagovalo poklesom na sekundárnom trhu.
- Novozélandský index PMI v službách za august klesol na 47,5 bodu z júlovej hodnoty 48,9 bodu - úroveň, ktorá znamená prehlbujúci sa pokles v sektore a 18. mesiac po sebe pod 50 bodov; historický priemer je 52,9 bodu, pričom podnikateľskú aktivitu ťahá nadol inflácia, vysoké sadzby, slabý dopyt a politická a nákladová neistota.
- Futures na európske indexy naznačujú mierne pozitívne otvorenie dnešnej peňažnej seansy. Futures na Euro Stoxx 50 vzrástli približne o 0,3 % po tom, ako samotný index ukončil piatkové obchodovanie s miernym nárastom o 0,1 %.
- Na devízovom trhu sa dolárový index DXY drží na stabilnej úrovni a volatilita zostáva obmedzená. Investori očakávajú pokojné obchodovanie pred intenzívnym týždňom, v ktorom budú kľúčovú úlohu zohrávať rozhodnutia a prejavy centrálnych bánk.
- Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že je pripravený uvaliť na Rusko prísne sankcie, ale až po tom, ako podobné opatrenia prijmú všetky krajiny NATO. Ďalšou podmienkou má byť úplný odklon spojencov od dovozu ruskej ropy.
- Samotnému trhu s energetickými komoditami sa dnes ráno darí o poznanie lepšie. Cena ropy WTI vzrástla o 0,85 %, rovnako ako cena ropy NATGAS.
- Zlato získava minimálne a zostáva v pásme historických maxím.
- Dnešný makro kalendár zahŕňa údaje o nemeckých veľkoobchodných cenách za august a newyorský výrobný index za september. Trhy si tiež vypočujú prejavy predstaviteľov ECB Schnabela, Rehna a guvernérky Christine Lagardeovej.
