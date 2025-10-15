Ranné zhrnutie (15.10.2025)

- Futures na hlavné indexy sa po holubičích komentároch predsedníčky Fedu celosvetovo odrazili.
- Americký dolár oslabuje už druhú seansu po sebe, pričom najvýraznejšie straty zaznamenal voči menám rozvíjajúcich sa trhov.
- Spotrebiteľské ceny v Číne klesli výraznejšie, než sa očakávalo, pričom jadrový index spotrebiteľských cien dosiahol najvyššiu úroveň od februára 2024.
- Futures na hlavné indexy sa po holubičích komentároch predsedníčky Fedu celosvetovo odrazili.
- Americký dolár oslabuje už druhú seansu po sebe, pričom najvýraznejšie straty zaznamenal voči menám rozvíjajúcich sa trhov.
- Spotrebiteľské ceny v Číne klesli výraznejšie, než sa očakávalo, pričom jadrový index spotrebiteľských cien dosiahol najvyššiu úroveň od februára 2024.
- Wall Street uzavrela včerajšiu seansu so zmiešanými výsledkami. Eskalácia napätia medzi Čínou a USA viedla k poklesu indexov Nasdaq (-0,75 %) a S&P 500 (-0,15 %), zatiaľ čo Dow Jones (+0,44 %) a Russell 2000 (+1,4 %) zaznamenali zisky.
- Futures na hlavné indexy sa odrazili od dna, keďže investori sa pri absencii zverejnenia významnejších makroekonomických údajov sústredili na dnešné podnikové výsledky (vrátane spoločností Morgan Stanley a ASML): US100: +0,55 %, EU50: +0,4 %.
- Podľa Jeromeho Powella prudké spomalenie zamestnanosti predstavuje rastúce riziko pre americkú ekonomiku, čo ponecháva otvorenú možnosť ďalšieho zníženia úrokových sadzieb. Predseda Fedu zároveň zdôraznil celkovú stabilitu americkej ekonomiky a poznamenal, že prístup Fedu k údajom mu umožňuje vykonávať menovú politiku aj v prípade zastavenia činnosti vlády.
- Donald Trump v príspevku na sociálnych sieťach uviedol, že odmietnutie Číny nakupovať americké sójové bôby je „ekonomicky nepriateľským aktom“. Oznámil odvetné opatrenia vrátane obmedzenia nákupu čínskeho kuchynského oleja.
- Powellove holubičie komentáre podporujú zisky v celom ázijsko-tichomorskom regióne, hoci napätie medzi USA a Čínou naďalej brzdí sentiment. Najvýraznejšie zisky zaznamenali japonské a čínske indexy(JP225: +1,6 %, CHN.cash: +0,9 %, HK.cash: +0,75 %).
- Spotrebiteľské ceny v Číne v septembri medzimesačne klesli výraznejšie, ako sa očakávalo (-0,3 % m/m, konsenzus Bloomberg: -0,2 %, predchádzajúci: -0,4 %), zatiaľ čo deflácia PPI sa v súlade s očakávaniami spomalila (-2,9 % r/r, predchádzajúci: -3,6 %). Najväčší pokles cien bol zaznamenaný najmä v najvolatilnejších kategóriách - potravinách a energiách, čo vykompenzovalo nárast cien šperkov a ostatných tovarov. Deflačný tlak je odrazom tlmeného spotrebiteľského dopytu, nadvýroby a neistoty v súvislosti s prebiehajúcimi obchodnými rokovaniami. Na druhej strane, jadrový CPI vzrástol o 1 %, čo je najvyššia hodnota od februára 2024, a zmiernil tak celkový deflačný tón údajov.
- Dolárový index klesá už druhú seansu po sebe (USDIDX: -0,2 %), pričom najviac stráca voči ázijským menám rozvíjajúcich sa trhov (USDINR, USDTHB: -0,5 %), austrálskemu doláru (AUDUSD: +0,44 %) a jenu (USDJPY: -0,4 %). AUD je najsilnejšou menou krajín G10 v prostredí návratu ochoty riskovať. EURUSD vzrástol o 0,15 % na 1,1625.
- Energetické komodity naďalej klesajú: OIL -0,1 %, OIL.WTI -0,7 % a NATGAS -1,1 %.
- Zlato pridáva ďalších 1,1 % na 4 190 USD za uncu, čím prekonáva ďalšie rekordné maximum. V zelených číslach sa obchoduje aj striebro (+1,4 % na 52,20 USD), platina (+1,5 %) a paládium (+0,5 %).
- Nálada na kryptomenách zostáva zmiešaná: Bitcoin klesol o 0,6 % na 112 620 USD, Ethereum o 0,3 % na 4 110 USD, zatiaľ čo Solana vzrástla o 1,6 %.
Bitcoin klesá pod dôležitú zónu podpory 📉
US100 sa odráža nahor po Trumpových vyjadreniach o Číne 💡
DE40: Európske trhy oslabujú pre obavy o americký bankový sektor
Technická analýza: GBP/USD dosiahol kľúčový odpor
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.