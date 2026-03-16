Ranné zhrnutie (16.03.2026)

- Americké akciové indexy umazávajú časť výpredaja z minulého týždňa, no skutočné oživenie naďalej ohrozujú nové udalosti v Iráne (US500: +0,4 %, US2000: +0,6 %).
- Brent pridáva ďalšie 1 % a pohybuje sa blízko 105 USD po útoku na ostrov Chárg, cez ktorý prúdi 90 % iránskeho exportu. Celosvetovo bolo uvoľnených približne 400 miliónov barelov rezerv, pričom globálny denný dopyt dosahuje zhruba 100 miliónov barelov. Trump tlačí na NATO a Čínu, aby podporili „hliadkovanie“ v Hormuzskom prielive, a Si Ťin-pchingovi hrozí zrušením aprílového summitu. Útok dronom na palivové nádrže v Dubaji navyše viedol k pozastaveniu letov. Trump tiež zdôraznil, že NATO čaká „veľmi zlá budúcnosť“, ak nepodporí USA v postupe voči Iránu.
- Iránsky veľvyslanec v Rijáde vyzval na „vážne prehodnotenie“ regionálnych vzťahov a kritizoval spoliehanie sa na externé mocnosti počas vojny s USA a Izraelom. Od 28. februára bolo v regióne zaznamenaných viac ako 2 000 útokov, Teherán však popiera útoky na saudskú ropnú infraštruktúru. Rijád vyhlasuje, že jeho územie nebude využité na agresiu, napriek rastúcej frustrácii štátov Perzského zálivu, ktoré sa ocitajú uprostred konfliktu.
- Ázijské akciové trhy začali nový týždeň prevažne poklesom pod tlakom cien ropy, ktoré sa držia nad 100 USD, hoci kupci ku koncu seansy časť strát vymazali. Nikkei 225 stratil asi 0,1 % po tom, čo na dennom minime klesal o 1,2 %, a Shanghai Composite oslabil približne o 0,4 % napriek pozitívnym dátam o čínskej priemyselnej výrobe. KOSPI sa odrazil od denného minima a aktuálne rastie o 1,2 %.
- Čínska ekonomika vstúpila do roka 2026 optimisticky. Priemyselná výroba vzrástla o 6,3 % pri odhade 5,3 % a maloobchodné tržby sa zvýšili o 2,8 % pri odhade 2,6 %. Investície do fixných aktív vzrástli o 1,8 % a prerušili predchádzajúci klesajúci trend. Tento optimizmus však tlmí miera nezamestnanosti na úrovni 5,3 % a ďalší pokles investícií do nehnuteľností o 11,1 %. Eskalácia vojny v Iráne destabilizuje obchod aj ceny energií, čo môže Peking prinútiť odložiť plánované znižovanie úrokových sadzieb.
- Novozélandský sektor služieb sa vo februári vrátil do kontrakcie. Index PSI klesol na 48,0 bodu a ukončil krátke obdobie oživenia. Negatívny sentiment na úrovni 56,4 % je poháňaný dosahmi inflácie a slabým dopytom. Tento výsledok je sklamaním, najmä v porovnaní s optimistickými dátami z výrobného sektora zverejnenými skôr.
- Dollar Index zostáva z veľkej časti bez zmeny. Hlavným zdrojom volatility na FX trhu sú meny Antipódov, ktoré sa odrážajú po obnovenom tlaku na pokles na konci minulého týždňa (AUDUSD, NZDUSD: +0,25 %). EURUSD sa obchoduje do strany na úrovni 1,1427.
- Striebro oslabuje o 0,8 % na 80 USD za uncu, zatiaľ čo zlato mierne stráca 0,05 % a obchoduje sa na úrovni 5 025 USD. Platina a paládium naopak rastú približne o 1,1 %.
- Bitcoin pokračuje v postupnom oživení a pridáva 1,5 % na 73 800 USD, zatiaľ čo Ethereum rastie o ďalších 3,8 % na 2 270 USD.
