Ranné zhrnutie (17.02.2026)

- Americké indexové futures ukončujú predĺžený víkend obnovenými poklesmi v súvislosti s pokračujúcimi obavami z potenciálnych zmien, ktoré by umelá inteligencia mohla priniesť jednotlivým sektorom. US100, US500 a US2000 klesajú približne o 0,45 %, zatiaľ čo US30 je mierne odolnejší (-0,35 %).
- Ropa Brent a WTI oslabujú približne o 0,5 % pred nadchádzajúcimi rokovaniami medzi Spojenými štátmi a Iránom v Ženeve. Donald Trump uviedol, že Iránci sú „zlí vyjednávači“, ale chcú dohodu. Prezident USA má byť do rokovaní „nepriamo zapojený“.
- Zápisnica z rokovania austrálskej centrálnej banky naznačila, že inflácia je silnejšia a širšia, než sa pôvodne predpokladalo, pričom silný dopyt a napätý trh práce zvyšujú cenové tlaky. Relatívne vysoké sadzby už nie sú reštriktívne a na návrat inflácie k cieľu môžu byť potrebné ďalšie zvýšenia. RBA nedávno zvýšila sadzby z 3,6 % na 3,85 %.
- Volatilita v Ázii a Tichomorí zostáva obmedzená pre absenciu obchodovania v Číne (oslavy lunárneho nového roka). Japonský trh pokračuje v poklese po sklamaní z údajov o HDP (JP225: -0,5 %), zatiaľ čo austrálsky AU200.cash rastie o 0,1 % vďaka silným výsledkom komoditného giganta BHP. Trh v Južnej Kórei klesá o 0,3 %, zatiaľ čo indický rastie o 0,2 %.
- Na devízovom trhu vedie zisky voči menám G10 japonský jen po úspešnej aukcii japonských dlhopisov napriek slabému HDP. Inak volatilita na hlavných menových pároch zostáva utlmená v pásme približne ±0,1 %. EURUSD sa pohybuje blízko úrovne 1,184.
- Zlato je pod výrazným predajným tlakom a krátko kleslo pod 4 900 USD (aktuálne -1,6 % na 4 910 USD), pričom striebro oslabuje o 2,3 % na 74 USD.
