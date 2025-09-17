Ranné zhrnutie (17.09.2025)

- Futures na hlavných indexoch v USA a Európe zostávajú pod tlakom, čo včera ukončilo globálny rast, čo naznačuje, že investori zadržiavajú dych pred dnešným rozhodnutím Fedu (US500: -0,05 %, EU50 bez zmeny).
- Ursula von der Leyen včera hovorila s Donaldom Trumpom o zvýšení ekonomického tlaku na Rusko, ktorého ekonomika je podporovaná prílevom z predaja fosílnych palív. Európska komisia v súčasnosti pripravuje 19. balík sankcií, ktorý okrem iného zahŕňa rýchlejšie postupné ukončenie všetkých nákupov ruských energetických zdrojov.
- Donald Trump podal žalobu na The New York Times za 15 miliárd dolárov, v ktorej obviňuje noviny z ohovárania, „priemyselného“ pomluvy a zasahovania do volieb v roku 2024.
- Nálada v ázijsko-tichomorskom regióne je zmiešaná. V Číne pozorujeme pokračovanie rastu (CHN.cash: +1,4 %, HK.cash: +1,1 %), ktorý posunul index HSCEI na najvyššiu úroveň za posledné 4 roky. Podporený obchodnými údajmi dosiahol japonský Nikkei (JP225) nový rekord, z ktorého sa však odvtedy stiahol a v súčasnosti sa obchoduje bez zmeny. AU200.cash klesol o 0,3 %.
- Pokles japonského exportu bol oveľa menší, ako sa očakávalo (-0,1 % r/r, prognóza -1,9 %, predchádzajúca -2,6 %), hlavne vďaka silnému oživeniu dodávok do Ázie (+1,7 %) a Európy (+7,7 %), ktoré pomohli kompenzovať pokles obchodu s USA (-13,8 % r/r). Dodávky automobilov do USA naďalej klesajú (-28,3 %, predchádzajúca: -28,4 %).
- Deficit bežného účtu Nového Zélandu v 2. štvrťroku dosiahol 3,4 mld. USD, čo je o 702 mil. USD menej ako v predchádzajúcom štvrťroku. Zlepšenie bolo spôsobené najmä znížením deficitu primárneho príjmu, ktorý kompenzoval pokles vývozu tovarov a služieb.
- Index spotrebiteľskej dôvery Nového Zélandu klesol z 91,2 na 90,9 v reakcii na stále rastúce životné náklady (vrátane inflácie potravín).
- Volatilita na devízovom trhu je veľmi utlmená, čo odzrkadľuje napätie pred rozhodnutím Fedu. Dolár sa po poklese na rekordné minimá opatrne zotavuje (USDIDX: +0,1 %). Najslabšie sú v súčasnosti švajčiarsky frank (USDCHF: +0,15 %) a mena austrálskeho dolára, ktoré ukončujú svoj nedávny rast (AUDUSD, NZDUSD: -0,1 %). Libra a jen sú stabilné, EURUSD klesol o 0,05 % na 1,186.
- Drahé kovy zaznamenávajú prvú jasnú korekciu za týždeň. Zlato klesá o 0,3 % na 3680 USD za uncu, zatiaľ čo striebro kleslo o 1,3 % na 41,94 USD za uncu. Palládium je tiež v červených číslach (-0,4 %).
- Ropa Brent a WTI prerušili trojdňový rast (OIL: -0,2 %, OIL.WTI: -0,7 % po rollovere), zatiaľ čo NATGAS sa po včerajšom náraste volatility obchoduje bez zmeny.
