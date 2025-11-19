Denné zhrnutie: Trh sa pokúša o zotavenie, všetka nádej je v Nvidii

- Americký akciový trh sa pred výsledkami spoločnosti Nvidia snaží korigovať nedávne straty, no po počiatočnom raste rýchlo stráca dynamiku. Na začiatku obchodovania futures na NASDAQ100 vzrástli o viac ako 1,7 %, ale v priebehu seansy zredukovali zisky len na 0,5 %. Podobný vývoj zaznamenali indexy S&P500 a Russell2000, ktoré sa ku koncu obchodovania pohybujú okolo 0,5 % ziskov. Index Dow Jones si vedie horšie a pripisuje si len 0,2 %.
- Investori v USA aj vo svete zadržiavajú dych a čakajú na dve kľúčové udalosti. Nvidia zverejní svoje výsledky po ukončení obchodnej seansy. Tento gigant v oblasti AI a polovodičov je momentálne v centre pozornosti a výsledky budú kľúčové pre potvrdenie alebo spochybnenie vysokého ocenenia technologických a AI firiem. Aj mierne sklamanie môže spustiť výraznú korekciu.
- Zverejnené budú aj zápisky z posledného zasadnutia FOMC. Trh je presvedčený, že už má vývoj sadzieb v najbližších mesiacoch v cenách a akceptuje aj pravdepodobnosť, že v decembri k zníženiu nepríde. Nečakaný komentár alebo zmena postoja Fedu však môže spôsobiť cenové úpravy a zmenu očakávaní.
- Z USA prišli aj dáta o zahraničnom obchode a zásobách ropy. Obchodný deficit sa od polovice roka pomaly, ale konzistentne znižuje, po tom, čo výrazne vzrástol na začiatku prezidentského obdobia Donalda Trumpa. Zásoby ropy klesli výraznejšie, než sa očakávalo, no zásoby benzínu naopak nečakane vzrástli.
- Alphabet predstavil svoj nový AI model, ktorý pozitívne prekvapil investorov aj analytikov. Akcie tohto technologického giganta vzrástli o približne 3 %.
- Na európskych trhoch prevláda zmiešaný sentiment, pričom investori do AI nevkladajú tak veľké nádeje ako v USA. Celková nálada je vyrovnaná. Burzy v Spojenom kráľovstve a Taliansku klesajú približne o 0,5 %. Index CAC40 sa drží pri otváracej úrovni. Nemecký DAX si vedie lepšie a pridáva 0,2 %. Lídrom rastu je dnes poľský WIG20, ktorý rastie takmer o 2 %.
- Vo Veľkej Británii inflácia naďalej rastie napriek stagnujúcemu hospodárskemu rastu. Index CPI sa v októbri medzimesačne zvýšil o 0,4 %.
- Na trhu s poľnohospodárskymi komoditami rastie ponuka. Kakao klesá o viac než 5 %, káva a sója zhruba o 2 %.
- V segmente energetických komodít ropa klesá o viac než 2 %, a to tesne pred zverejnením zásob ropy v USA. Naopak, futures na americký zemný plyn (NATGAS) prudko rastú o viac ako 4 %.
- Trh s drahými kovmi zostáva stabilný. Zlato rastie o necelých 0,5 %, platina o 1,5 % a striebro o 1 %.
- Kryptomeny pokračujú v prepade. Širší trh zažíva ďalší deň výrazných strát. Bitcoin sa dnes po prvýkrát od mája prepadol pod 90 000 USD a stráca viac ako 4 %. Ethereum je na tom ešte horšie – oslabuje o 7 % a zastavilo sa na úrovni 2 880 USD.
- Na menovom trhu dnes medzi hlavnými menami dominuje americký dolár, ktorý posilňuje voči väčšine mien. Najvýraznejšie voči japonskému jenu (-0,8 %) a britskej libre (-0,5 %). Euro voči doláru (EURUSD) klesá približne o 0,2 %. Medzi menšími menami výrazne oslabujú novozélandský a austrálsky dolár, ktoré strácajú 1 %, resp. 0,6 % voči doláru.
