Ranné zhrnutie (17.10.2024)

Ropa (OIL.WTI) naďalej klesá v dôsledku slabých vyhliadok do budúcnosti a deeskalácie konfliktu na Blízkom východe. Ceny ropy dnes klesli o takmer 0,80 % a opäť testujú úrovne podpory okolo 70 USD za barel.

Čína vo štvrtok oznámila nový plán stimulácie trhu s nehnuteľnosťami. Minister pre bývanie Ni Hong na brífingu uviedol, že Čína do konca roka rozšíri biely zoznam realitných projektov a urýchli poskytovanie bankových úverov na tieto nedokončené stavby na 4 bilióny jüanov (561,8 mld. USD). Celkovo už bolo developerom schválených 2,23 bilióna jüanov vo forme úverov, pričom do konca roka 2024 by sa táto suma mala zdvojnásobiť na 4 bilióny jüanov.