Ranné zhrnutie (17.10.2025)

- Donald Trump a Vladimir Putin telefonicky hovorili okrem iného o situácii na Ukrajine a o návrhu Budapešti ako miesta budúceho samitu, ktorý Putin prijal pozitívne.
- Ázijské akciové trhy otvorili pod tlakom, pričom indexy Nikkei, Hang Seng a Shanghai Composite boli v červených číslach, zatiaľ čo euro a švajčiarsky frank voči doláru získali na hodnote a japonský jen oslabil v dôsledku očakávaní možnej intervencie zo strany Bank of Japan.
- Donald Trump a Vladimir Putin telefonicky hovorili okrem iného o situácii na Ukrajine a o návrhu Budapešti ako miesta budúceho samitu, ktorý Putin prijal pozitívne.
- Ázijské akciové trhy otvorili pod tlakom, pričom indexy Nikkei, Hang Seng a Shanghai Composite boli v červených číslach, zatiaľ čo euro a švajčiarsky frank voči doláru získali na hodnote a japonský jen oslabil v dôsledku očakávaní možnej intervencie zo strany Bank of Japan.
- Prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin uskutečnili ve čtvrtek 16. října letošního roku další telefonický rozhovor. Během rozhovoru Trump navrhl Budapešť jako místo budoucího summitu, což Putin přijal pozitivně. Hovořili rovněž o situaci na Ukrajině, kde Putin zdůraznil strategickou převahu ruských sil a varoval před důsledky dodávek amerických raket Tomahawk na Ukrajinu.
- Americké indexy zahájily včerejší seanci růstem, ale většina nárůstů byla v druhé polovině dne vymazána. Z důvodu uzavření vlády pravděpodobně nebude zveřejněna zářijová zpráva o indexu cen výrobců.
- Dnes má vystoupit prezident Federální rezervní banky v St. Louis Alberto Musalem a v pátek hlavní ekonom Bank of England Huw Pill.
- Asijské akciové trhy zahájily páteční seanci pod zřetelným tlakem a navázaly tak na slabší náladu z Wall Street. Index Nikkei 225 ztratil 1,28 %, hongkongský Hang Seng klesl o 1,59 % a Shanghai Composite se propadl o 1,00 %. Pokles zaznamenal také australský index S&P/ASX 200, který zakončil den o 0,75 % níže než předchozí závěr.
- Na měnovém trhu euro vůči dolaru posílilo a překonalo úroveň 1,1710 USD/EUR, což odráželo relativní sílu eura a očekávání pomalejšího tempa uvolňování měnové politiky v eurozóně.
- Švýcarský frank také získal na hodnotě, přičemž kurz USD/CHF klesl na úroveň kolem 0,7900, což naznačuje zvýšenou poptávku po bezpečných aktivech.
- Japonský jen zůstal pod tlakem a oslabil vůči dolaru i euru, k čemuž přispěly spekulace o možné intervenci Bank of Japan.
- V Číně mezitím PBOC stanovila referenční kurz jüanu na 7,0949 za dolar, tedy o něco silnější, než se očekávalo, což signalizuje mírnou podporu čínské měny v prostředí obchodního napětí a volatility na světových trzích.
- Neel Kashkari z minneapoliského Fedu potvrdil očekávání dalších dvou „pojistných“ snížení sazeb do konce roku s tím, že ekonomika je silnější, než se zdá. Jeho poznámky zmírnily náladu na trhu a naznačily spíše mírné než agresivní uvolňování měnové politiky.
- Westpac zdůraznil, že listopadové zasedání RBA zůstává „plně otevřené“ v návaznosti na údaje z australského trhu práce.
- Japonská LDP a opoziční strana CDP se dohodly, že 21. října uspořádají hlasování o novém japonském premiérovi.
- Zlato pokračuje v dynamické rally, za den získalo více než 100 USD a dosáhlo rekordních hodnot nad 4300 USD za unci. Poptávka po tomto kovu zůstává silná i během lokálních poklesů, což naznačuje, že investoři jej v současném prostředí stále považují za klíčové defenzivní aktivum.
- Dnes zveřejňují své čtvrtletní výsledky společnosti včetně American Express a State Street Corporation.
VIX klesá o 10 % počas pokusu Wall Street o zotavenie 🗽
3 trhy, ktoré sledovať budúci týždeň – (17. 10. 2025)
Vyjadrenia Musalema z Fedu k americkej ekonomike a clám 🗽
Pokles drahých kovov 📉 Zlato −2 %, striebro −4 %
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.