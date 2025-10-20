📺 Sledujte XTB livestreamy aj tento týždeň

Aj tento týždeň vám XTB prináša sériu živých vysielaní s aktuálnymi komentármi k dianiu na finančných trhoch. Sledujte našich analytikov pri rozbore kľúčových udalostí, ktoré ovplyvňujú akcie, komodity aj meny.
Program streamov:
Utorok od 15:15 – Wall Street open
🎙 Vysielajú: Tomáš Cverna, Pavel Peterka
📌 Obsah: Analýza amerických trhov pred otvorením Wall Street, vývoj hlavných indexov a aktuálne makrodáta.
▶️ YouTube: Sledujte tu
Streda od 16:00 – Komoditný výhľad
🎙 Vysielajú: Jiří Tyleček, Vojtěch Slovák
📌 Obsah: Prehľad vývoja na komoditných trhoch – ropa, zlato, plyn a ďalšie.
▶️ YouTube: Sledujte tu
Štvrtok od 15:15 – Wall Street open
🎙 Vysielajú: Tomáš Cverna, Vojtěch Tumpach
📌 Obsah: Živý komentár k vývoju amerických akcií a trhovým očakávaniam pred otvorením búrz.
▶️ YouTube: Sledujte tu
Piatok od 14:15 – Živý komentár XTB: Inflácia v USA (CPI)
🎙 Vysielajú: Jiří Tyleček, Vojtěch Tumpach
📌 Obsah: Analýza aktuálnych inflačných dát z USA, reakcia trhov a možné dopady na menovú politiku Fedu.
▶️ YouTube: Sledujte tu
Akcie STMicroelectronics klesli o 14 % pre zmiešaný výhľad 📉
Akcie Super Micro Computer klesli o viac ako 8 % pre znížený výhľad tržieb
Akcie Carpenter Technology vyskočili o 24 % po silných výsledkoch a optimistickom výhľade
Rivian prepúšťa 600 zamestnancov pre slabší dopyt po elektromobiloch
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.