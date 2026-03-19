Ranné zhrnutie (19.03.2026)

- Bank of Japan ponechala úrokové sadzby bez zmeny na 0,75 % (pomerom hlasov 8–1). Jeden člen hlasoval za zvýšenie sadzieb, čo naznačuje viac jastrabí smer v rámci banky. BOJ sa stále prikláňa k sprísňovaniu menovej politiky, no pre globálnu neistotu zostáva opatrná.
- Bank of England by mala ponechať úrokové sadzby na 3,75 % napriek rastúcim inflačným rizikám. Trh sa posunul od očakávania znižovania sadzieb k naceneniu možného zvýšenia sadzieb neskôr v roku 2026. Inflácia by sa mohla opäť zvýšiť na približne 3 % alebo vyššie. Tvorcovia menovej politiky pravdepodobne zostanú opatrní pre slabý ekonomický rast.
- Spojené štáty zvažujú plán na poistenie obchodných lodí prechádzajúcich cez Hormuzský prieliv. Plavidlá by si museli zakúpiť poistenie prostredníctvom Development Finance Corporation, prípadne v spolupráci so súkromným poisťovateľom Chubb, aby získali nárok na sprievod námorníctva USA.
- Ceny ropy rastú o 2,80 % na 108 USD za barel, zatiaľ čo zlato klesá o 0,35 % na 4 800 USD za uncu.
- Podľa správ sa USA pripravujú na vojenskú operáciu zameranú na zabezpečenie Hormuzského prielivu. Do regiónu môžu byť nasadené jednotky ako USS Tripoli a operácie by mohli trvať niekoľko týždňov. Podporu môžu poskytnúť štáty Perzského zálivu a Izrael. Takýto zásah by zároveň predstavoval výraznú eskaláciu konfliktu.
- Diplomatické napätie na Blízkom východe sa zjavne zhoršilo — Katar vyhostil iránskych diplomatov a Saudská Arábia zintenzívnila svoju rétoriku.
- Ázijské akciové trhy prudko klesajú, pričom japonský Nikkei stráca viac než 3,0 % po slabej seanse na Wall Street. Čínske indexy klesajú o 1,50–2,00 %. Sentiment zostáva krehký pre eskalujúce geopolitické napätie.
- Dáta z trhu práce v Austrálii ukázali silný rast zamestnanosti, ale aj zvýšenie nezamestnanosti na 4,3 %. Napriek zmiešaným dátam zostáva postoj RBA jastrabí. Centrálna banka sa sústreďuje na inflačné riziká vyplývajúce z vyšších cien energií. Trh stále očakáva ďalšie zvýšenie sadzieb.
- RBA varovala, že konflikt na Blízkom východe by mohol vyvolať významný globálny šok. Medzi hlavné riziká zaradila prudký výpredaj aktív, rast inflácie a tlak na verejné financie.
