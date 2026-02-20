Ranné zhrnutie (20.02.2026)

- Cena ropy vystúpila na šesťmesačné maximum a globálne akcie sa dostali pod tlak, keďže rastúce napätie okolo Iránu oslabilo ochotu riskovať. Cena ropy Brent vzrástla o 0,5 % na 72 USD za barel po tom, ako Donald Trump vyhlásil, že Irán má najviac 15 dní na dosiahnutie jadrovej dohody, a USA vyslali do Stredného východu ďalšie námorné sily. Týždenný nárast ceny ropy teraz presahuje 6 %.
- Okrem geopolitickej situácie sa investori budú zameriavať na piatkové zverejnenie údajov o hospodárskej aktivite a inflácii PCE v USA. Pozornosť sa zintenzívnila po tom, ako zápisnica z posledného zasadnutia Fedu potvrdila pretrvávajúce obavy tvorcov politiky o cenové tlaky. Najvyšší súd USA tiež stanovil piatok ako ďalší deň na vyjadrenie stanoviska k colným opatreniam a globálne trhy čakajú na rozhodnutie v tejto veci.
- Na ázijských akciových trhoch prevládala opatrnosť: široký index MSCI Asia klesol o 0,4 % po podobných poklesoch na Wall Street. Zároveň futures na americké a európske akciové indexy vzrástli približne o 0,3 %, čo naznačuje určitú stabilizáciu sentimentu po počiatočnej vlne averzie voči riziku.
- Južná Kórea naďalej vyniká na globálnej úrovni: miestny akciový trh vzrástol o 2 %, čím posilnil svoju pozíciu ako najvýkonnejší akciový trh na svete od začiatku roka. Zisky sú neustále poháňané spoločnosťami Samsung a SK Hynix, ktoré ťažia z obnoveného napätia na trhu s pamäťovými čipmi.
- Americký dolár smeruje k najlepšiemu týždňu za posledné štyri mesiace, keďže trhy naďalej znižujú očakávania týkajúce sa budúcich znížení úrokových sadzieb Fedu. Dopyt po bezpečných aktívach zostáva kľúčovou podporou pre americký dolár v kontexte zvýšeného geopolitického rizika, zatiaľ čo vyššie ceny ropy zvyšujú riziko návratu inflačných tlakov a predĺženia pauzy Fedu.
Graf OIL (D1)
Ropa dvakrát reagovala na podporu v oblasti 58–60 USD za barel a teraz je približne o 20 % vyššia ako tieto minimá. Predtým, po prekonaní exponenciálneho kĺzavého priemeru EMA200, ceny vzrástli v decembri 2024 a opäť v júni 2025. V oboch prípadoch však rally nakoniec ustúpili a predajcovia znovu získali kontrolu nad trhom.
Zdroj: xStation5
