Graf dňa: EURUSD – Prečo euro stráca voči doláru?

Menový pár EURUSD zostáva pod tlakom a obchoduje sa okolo 1,1530 USD za euro. Dnešné cenové pohyby sú ovplyvňované tak globálnou neistotou, ako aj makroekonomickými faktormi na oboch stranách Atlantiku. Investori pozorne sledujú geopolitický vývoj, komoditný trh a komentáre centrálnych bánk, pretože hľadajú náznaky o budúcom smerovaní menovej politiky.
Zdroj: xStation5
Čo dnes ovplyvňuje EUR/USD?
1. Útek k doláru ako bezpečnému prístavu
- Globálna neistota naďalej podporuje americký dolár. Tvárou v tvár geopolitickému napätiu a volatilite na kapitálových trhoch si investori vyberajú USD ako bezpečný prístav. To drží euro pod tlakom a bráni páru EURUSD vo výraznejšom odraze aj napriek neutrálnym dátam z eurozóny. Akákoľvek nová vlna rizika, napríklad zhoršenie geopolitickej situácie na Blízkom východe, by mohla v krátkodobom horizonte ďalej zvýšiť dopyt po dolári a obmedziť silu eura.
2. Komoditné šoky a geopolitika
- Rastúce ceny energií a komodít zvyšujú náklady ekonomík eurozóny a vytvárajú tlak na rast inflácie. Zároveň politické napätie v rôznych častiach sveta udržiava averziu k riziku a podporuje americký dolár. Kombinácia týchto faktorov znižuje atraktivitu eura a trh očakáva, že EURUSD môže otestovať nové krátkodobé minimá.
3. Trhy očakávajú jastrabí tón ECB
- Niektorí členovia Európskej centrálnej banky (ECB) upozornili na potrebu zachovať reštriktívnu menovú politiku v reakcii na rastúcu infláciu. Takéto komentáre poskytujú euru krátkodobú podporu, pretože trhy vnímajú nižšiu pravdepodobnosť ďalšieho znižovania sadzieb. Proti silnému americkému doláru je však globálny efekt obmedzený a ani jastrabí tón ECB pravdepodobne nezvráti súčasný klesajúci trend páru EURUSD.
4. Technická slabosť EURUSD
- EUR/USD zostáva pod kľúčovými kĺzavými priemermi, čo ukazuje na prevahu predajcov. Momentum indikátory a technické úrovne podpory naznačujú, že prípadné pokusy eura o odraz môžu mať len krátke trvanie.
5. Trh čaká na piatkové dáta PCE
- Po včerajšom zverejnení amerického CPI, ktoré zodpovedalo odhadom analytikov, ale zostalo vyššie, než by si prial Fed, sa pozornosť investorov presúva k piatkovým dátam PCE (Personal Consumption Expenditures). PCE je preferovaným ukazovateľom inflácie pre Fed a jeho výsledok môže ovplyvniť budúce rozhodovanie o úrokových sadzbách. Silnejšie než očakávané dáta PCE môžu dolár ďalej podporiť, zatiaľ čo slabšie čísla by mohli dať euru priestor na krátkodobý korekčný odraz.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
Články:
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
- Forex (definície)
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- EURUSD Forex obchodovanie – Ako investovať do EUR/USD meny?
Graf dňa: CHN.cash rastie o 1,5 % vďaka exportu a dopytu po AI 🇨🇳 🚀 (16.03.2026)
Ekonomický kalendár: Kanadská CPI a priemyselná výroba v USA (16.03.2026)
Ranné zhrnutie (16.03.2026)
Denné zhrnutie: Týždeň končí s Brentom na 100 USD a indexy v červených číslach
