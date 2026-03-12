Zhrnutie trhov: Európske akcie sa pokúšajú stabilizovať napriek prudkému rastu cien ropy 🔍

Európa sa po slabšom otvorení pokúša zotaviť, pričom nemecký DAX sa teraz obchoduje blízko nuly. Investori stále musia preceňovať rastúce geopolitické riziko, keďže ropa Brent sa postupne vracia smerom k 100 USD za barel. Nové správy o útokoch na tankery, narušení prevádzky v prístavoch a ďalších vlnách dronových a raketových útokov na Blízkom východe naďalej doliehajú na globálny sentiment, zatiaľ čo skoršie uvoľnenie strategických rezerv zo strany IEA je vnímané prevažne len ako krátkodobý vankúš, nie ako trvalé riešenie.
- Futures na európske indexy po slabšom začiatku rastú, a to po miernom zlepšení sentimentu na Wall Street. Napriek tomu index Euro Stoxx 50 stále klesá približne o 0,3 %.
- Stredajšia reakcia trhu naznačila, že uvoľnenie strategických rezerv zo strany IEA nebolo vnímané ako štrukturálny zlom, ale skôr ako dočasná úľava v prostredí vlečúceho sa konfliktu s Iránom.
- Medzitým zostávajú pod tlakom aj dlhopisové trhy, čo ďalej komplikuje výhľad pre európske akcie, najmä pre sektory citlivé na náklady financovania.
- Ázia ukončila seansu výrazne v červených číslach. Index MSCI Asia Pacific klesol o 1,3 %, Topix oslabil o 1,3 % a taiwanský Taiex stratil 1,6 %. Nižšie uzavreli aj trhy v Hongkongu a pevninskej Číne.
- Kryptomeny si udržiavajú opatrný rastový trend, pričom Bitcoin sa obchoduje pri úrovni 70 500 USD. Rastú aj zlato a striebro, pričom striebro pridáva viac ako 2 % a posúva sa nad 86 USD za uncu.
- Pozornosť môžu pritiahnuť európske spoločnosti s expozíciou voči private credit, po tom, čo Morgan Stanley a Cliffwater obmedzili výbery zo svojich viacmiliardových fondov zameraných na private credit po silných požiadavkách investorov na odkupy.
Správy o akciách
- Repsol dostal od RBC Capital Markets dvojité zvýšenie odporúčania na outperform, pričom analytici očakávajú, že rafinérske marže zostanú zvýšené počas celého roka 2026 v dôsledku narušení spojených s konfliktom USA–Izrael–Irán.
- Spoločnosť Neste bola od RBC zvýšená z sector perform na outperform, keďže podľa analytikov môže fínsky producent obnoviteľných palív profitovať zo súčasného geopolitického prostredia.
- Hochschild Mining bola od JPMorgan zvýšená z neutral na overweight, pričom banka poukazuje na podporu zo strany silných cien zlata a striebra aj na atraktívnu vstupnú úroveň po nedávnom poklese ceny akcií.
- Ferragamo oznámilo lepšie než očakávané celoročné výsledky a vedenie zaujalo sebavedomý tón pri hodnotení tohtoročného vývoja. Niektorí analytici však zostávajú opatrní a upozorňujú, že proces obratu si bude stále vyžadovať čas a trpezlivosť.
Graf: DE40 (D1)
Zdroj: xStation5
Zmeny v analytických odporúčaniach
Zvýšenia odporúčaní
- Epiroc – zvýšené na overweight v Morgan Stanley; cieľová cena 262 SEK
- Faron Pharma – zvýšené na buy v Inderes
- Hochschild Mining – zvýšené na overweight v JPMorgan; cieľová cena 990 pencí
- Impianti – zvýšené na outperform v EnVent S.p.A.; cieľová cena 1 EUR
- Neste – zvýšené na outperform v RBC; cieľová cena 30 EUR
- Nichols – zvýšené na buy v Deutsche Bank; cieľová cena 1 150 pencí
- Rentokil – zvýšené na buy v UBS; cieľová cena 540 pencí
- Repsol – zvýšené na outperform v RBC; cieľová cena 25 EUR
Zníženia odporúčaní
- Also – znížené na hold v Berenberg; cieľová cena 165 CHF
- Bodycote – znížené na sector perform v RBC; cieľová cena 775 pencí
- Quilter – znížené na underperform v Avior Capital Markets
- Sandvik – znížené na equal-weight v Morgan Stanley; cieľová cena 356 SEK
Novo začaté pokrytie
- Asta Energy Solutions – začaté s odporúčaním add v Baader Helvea
- Aumovio – začaté s odporúčaním outperform v Oddo BHF; cieľová cena 50 EUR
- CSG – začaté s odporúčaním accumulate v Erste Group; cieľová cena 36 EUR
- Eviso – začaté s odporúčaním outperform v Mediobanca; cieľová cena 10,20 EUR
- INVISIO AB – začaté s odporúčaním hold v ABG; cieľová cena 280 SEK
Obnovené odporúčania
- Pennon – obnovené s odporúčaním outperform v BNP Paribas; cieľová cena 575 pencí
Akcie nemeckého Rheinmetallu sa po včerajšom výpredaji pokúšajú stabilizovať, titul však stále zostáva pod úrovňou 1 640 EUR, kde sa nachádza EMA 200 (červená línia).
Zdroj: xStation5
H&M stavia na vláknach z CO2, zatiaľ čo Rubi škáluje textilnú technológiu zo zachyteného uhlíka
Akcie Heico na 8-mesačnom minime pre narušenie v Hormuzskom prielive 📉
Samsung na GTC predstavil inferenčný čip Nvidia vyrobený 4-nanometrovým procesom
Akcie Uberu rastú, keďže robotaxi s technológiou Nvidia mieri do 28 miest do roku 2028
