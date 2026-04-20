Ranné zhrnutie (20.04.2026)

- Ceny ropy na otvorení trhu rastú po tom, čo Irán opäť zaviedol obmedzenia v Hormuzskom prielive. Tento krok zvrátil čiastočné znovuotvorenie z minulého týždňa a znova oživil obavy o dodávky.
- Ceny neskôr mierne ustúpili, keďže trh začal započítavať možnosť obnovenia rokovaní. Situácia tak zatiaľ pôsobí skôr ako kontrolované narušenie než ako úplné uzavretie tejto trasy.
- Prímerie, ktoré má čoskoro vypršať, pôsobí čoraz krehkejšie. Irán signalizuje obmedzenú dôveru v nadchádzajúce rokovania a niektoré správy naznačujú, že sa ich nemusí zúčastniť. Zároveň sa očakáva príchod amerických vyjednávačov do Islamabadu. Trhy stále predpokladajú, že obe strany sa napokon usilujú o dohodu napriek rastúcemu napätiu.
- Americké námorníctvo zadržalo v Ománskom zálive nákladnú loď plaviacu sa pod iránskou vlajkou po tom, čo nereagovala na výzvy. Irán tento krok označil za „ozbrojené pirátstvo“ a pohrozil odvetou.
- Objavujú sa aj správy o dronových útokoch na americké ciele, čo predstavuje jasnú eskaláciu priamej konfrontácie.
- Napriek naratívu o uzavretí nebola prevádzka v prielive úplne zastavená. V sobotu ním prešlo viac než 20 lodí, čo bolo najviac od začiatku marca.
- Trump počas víkendu zopakoval, že verí, že dohoda s Iránom bude dosiahnutá, čo kontrastuje s rastúcim napätím v teréne.
- Americký dolár na otvorení trhu posilnil spolu s rastom cien ropy a zhoršením nálady risk-off. Meny rozvíjajúcich sa trhov oslabili.
- Napriek geopolitickému napätiu zostali ázijské akciové trhy relatívne stabilné. Začiatok nového týždňa nepriniesol silný výpredaj a trh ukázal len miernu korekciu.
- Čínska ľudová banka ponechala sadzby LPR bez zmeny už jedenásty mesiac po sebe. Jednoročná sadzba zostáva na 3,0 % a päťročná na 3,5 %.
- SAE zvažujú obchodovanie s ropou v jüanoch, ak sa zhorší prístup k americkému doláru.
Hormuz opäť uzavretý: neistota sa vracia a trhy budú reagovať
