Ranné zhrnutie (20.05.2026)

🌍 Geopolitika
- Irán / USA: Trump v utorok uviedol, že USA môžu byť nútené znovu zaútočiť na Irán. Stalo sa tak deň po tom, čo odvolal plánovaný útok po prijatí iránskeho mierového návrhu. Irán naopak predložil návrh požadujúci vojnové reparácie a stiahnutie amerických jednotiek. Hormuzský prieliv zostáva fakticky uzavretý.
- Globálna diplomacia: Xi Jinping dnes v Pekingu hostí Vladimira Putina, menej ako týždeň po Trumpovej ostro sledovanej návšteve Číny. Japonská premiérka Takaichi uzatvára summit v Soule, indický premiér Modi je v Ríme a maďarský premiér Magyar absolvuje svoju prvú zahraničnú návštevu v Poľsku.
📊 Ekonomika a centrálne banky
- Fed: Guvernérka Paulson z filadelfského Fedu uviedla, že súčasná politika je primeraná. Dodala však, že trhy správne započítavajú ďalší rast sadzieb alebo dlhšiu pauzu. V následných komentároch opísala riziká ako „mimoriadne zvýšené“ a výslovne pripustila zvýšenie sadzieb, ak rast prekročí potenciál. Dnes večer budú zverejnené zápisnice z aprílového zasadnutia Fedu, ktoré ukazujú najväčší rozkol v hlasovaní od roku 1992.
- ECB: Kocher, predseda Rady guvernérov, v televízii uviedol, že zvýšenie sadzieb na júnovom zasadnutí (11. júna) je nevyhnutné, ak Hormuzský prieliv zostane uzavretý. Nagel poznamenal, že ECB môže byť v júni nútená konať pre energetický šok spôsobený Iránom.
- PBOC / Čína: Čínska centrálna banka ponechala sadzby LPR bez zmeny už 12. mesiac po sebe (1-ročná: 3,00 %, 5-ročná: 3,50 %). PBOC stanovila fixing USD/CNY na 6,8397, výrazne nad trhovým odhadom 6,8072.
- Spojené kráľovstvo: Dnes bude zverejnená aprílová správa o CPI. Odhady naznačujú, že medziročná inflácia klesne z 3,3 % na 3,0 %. Efekt porovnávacej základne okrem iného súvisí s chybou v údajoch Ministerstva dopravy za rok 2025 a prudkým rastom poplatkov za vodu pred rokom. To však nemení základný inflačný trend. Guvernér Bailey dnes vypovedá pred parlamentným Výborom pre financie.
📉 Trhy — všeobecný sentiment
- Výnos amerických 10-ročných dlhopisov vzrástol na 16-mesačné maximum 4,687 %, zatiaľ čo 30-ročné dlhopisy dosiahli 5,198 %. To je úroveň nevídaná od roku 2007. Globálny dlhopisový trh zažíva prudký výpredaj ťahaný obavami z inflácie. Futures na európske indexy naznačujú otvorenie okolo -0,5 %.
- Wall Street ukončila včerajšiu seansu pod tlakom. S&P 500 (US500) klesol o 0,06 %, zatiaľ čo Nasdaq (US100) zostal takmer bez zmeny (+0,01 %). Európske indexy: DAX (DE40) v premarkete -0,23 %, EU50 -0,35 %, UK100 -0,31 %.
🌏 Ázia
- Nikkei 225 (JP225) dnes klesá o 1,6 %, KOSPI o 2 % a index MSCI Asia-Pacific bez Japonska o 0,7 %. Ázijské indexy zaznamenávajú štvrtú stratovú seansu po sebe pod tlakom rastúcich výnosov dlhopisov.
- Čínske blue chips (CSI300) klesajú o 0,4 %, zatiaľ čo Hang Seng odpisuje 0,7 %. Akcie Samsung Electronics klesajú po tom, čo viac ako 47 000 zamestnancov oznámilo štrajk na štvrtok po zlyhaní mediačných rokovaní v Soule.
💱 Meny
- Paradoxne je JPY aktuálne najsilnejšou hlavnou menou. USD/JPY sa však drží stabilne na 158,94–158,95, tesne pod psychologickou úrovňou 159. Dolár tu posilňoval 7 seáns po sebe a zvrátil tak zhodnotenie jenu po intervencii z 30. apríla.
- EUR/USD klesá na 1,1599, najnižšie od 8. apríla. GBP/USD je na 1,3394. Dolár zostáva blízko 6-týždňových maxím voči košu mien (USDIDX: 99,29). Austrálsky a novozélandský dolár (AUD, NZD) a kanadský dolár (CAD) patria medzi najslabšie meny dňa.
🛢️ Komodity
- Ropa Brent zostáva nad 110 USD/barel (111,07 USD, -0,2 %), zatiaľ čo WTI je na 103,69 USD (-0,28 %). Súkromná správa API ukázala piaty týždenný pokles zásob ropy po sebe, a to o 9,1 mil. barelov. Zásoby benzínu klesli o 5,8 mil. barelov. Dnes o 16:30 bude zverejnená kľúčová správa EIA, ktorá môže posilniť príbeh o sprísňujúcej sa ponuke.
- Vo svojom býčom scenári Citi predpovedá ropu Brent v krátkodobom horizonte na 150 USD. Poukazuje na to, že trh podceňuje riziko výpadkov dodávok. Za zmienku však stojí, že dva čínske supertankery prepravujúce 4 mil. barelov ropy z Blízkeho východu opustili Hormuzský prieliv po viac ako dvoch mesiacoch čakania. Ide o prvý takýto pohyb po dlhom čase.
- Zlato klesá o 0,22 % na približne 4 471 USD za uncu, najnižšie od konca marca. Tlak vyvíja posilňujúci dolár. Striebro rastie o 0,31 % na 73,83 USD.
🏢 Spoločnosti
- NVIDIA (NVDA): Dnes po uzavretí obchodovania na Wall Street zverejní výsledky za Q1 2026. Očakávané tržby: približne 79 mld. USD (+80 % r/r). Trhové opcie implikujú pohyb trhovej kapitalizácie približne o 350 mld. USD.
- Target (TGT): Výsledky za Q1 budú zverejnené pred otvorením trhu. Očakávaný EPS: 1,46 USD, tržby: 24,64 mld. USD. Spoločnosť prechádza reštrukturalizáciou pod novým CEO Fiddlekom. Do čela dodávateľského reťazca vymenovala bývalého riaditeľa Walmartu. Akcie za posledných päť rokov klesli o viac ako 40 %, tento rok však rastú o 30 %.
- Marks & Spencer (MKS.UK), TJX, Lowe's: Správy o tržbách budú zverejnené dnes pred otvorením trhov v Európe a USA. Walmart (WMT) a Ralph Lauren (RL) zverejnia výsledky zajtra pred otvorením trhu.
₿ Kryptomeny
- Bitcoin rastie o 0,25 % na približne 77 005–77 209 USD. Pohyb je vzhľadom na volatilitu na tradičných trhoch mierny. BTC sa drží nad 77 tis. USD napriek globálnemu risk-off sentimentu.
🔑 Na čo dnes čakáme?
- Dnešnej európskej seanse budú dominovať výsledky NVIDIE po uzavretí Wall Street. Pôjde o kľúčový katalyzátor pre celý technologický sektor a oblasť AI. Skôr sa pozornosť zameria na britské CPI okolo 08:00, výpoveď guvernéra Baileyho a správu EIA o 16:30. Večer budú zverejnené zápisnice Fedu. Trhy budú hľadať signály o ďalšom vývoji úrokových sadzieb. S výnosmi 10-ročných amerických dlhopisov na úrovniach nevídaných viac než rok a napätou geopolitickou situáciou môžu byť výsledky NVIDIE jediným faktorom schopným zvrátiť negatívny sentiment.
