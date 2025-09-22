Ranné zhrnutie (22.09.2025)

-
Ázijské akciové trhy sú dnes ráno relatívne optimistické, pričom väčšina indexov si drží stabilitu po tom, ako americké akcie v piatok pokračovali v raste. Nikkei 225 vzrástol o 1,2 %, China A50 o 0,66 % a KOSPI o 0,52 %.
Americkí zákonodarcovia majú čas do 30. septembra na schválenie rozpočtu, aby zabránili padnutiu vlády.
Na geopolitickom poli je taktiež rušno. Estónsko aktivovalo článok 4 NATO po tom, čo tri ruské stíhačky MiG-31 narušili jeho vzdušný priestor, a Nemecko počas víkendu vyslalo stíhačky na sledovanie ruského lietadla nad Baltským morom.
Yen patrí dnes ráno medzi najslabšie meny, keďže rovnováha rizík sa presunula od jastrabích prekvapení po poslednom rozhodnutí BoJ k nervozite okolo prezidentských volieb v Japonsku. Kurz USD/JPY prekročil 148,35. Naopak, najväčšie zisky zaznamenáva americký dolár.
Pozitívna nálada okolo mien ako AUD vyplýva najmä z jastrabích komentárov guvernérky Bullockovej, ktorá upozornila, že ekonomický výhľad zostáva neistý a v ekonomike môže byť nadmerný dopyt, podporený lepšími než očakávanými údajmi z trhu práce.
Ratingová agentúra Moody’s potvrdila úverový rating Poľska na nezmenenej úrovni A2/P-1 pre dlhodobé a krátkodobé záväzky, avšak zmenila výhľad zo stabilného na negatívny.
Rozhodnutie odráža slabšie vyhliadky pre fiškálne ukazovatele a verejný dlh v porovnaní s predchádzajúcimi očakávaniami. Agentúra tiež predpovedá výrazne vyššie rozpočtové deficity vo verejnom sektore a oneskorenie postupnej fiškálnej konsolidácie. Riziko pramení najmä zo situácie medzi vládou a prezidentom a pravdepodobnosti zvýšených vládnych výdavkov pred parlamentnými voľbami v roku 2027 a po nich.
V Číne centrálna banka už štvrtý mesiac po sebe ponechala svoje základné úrokové sadzby nezmenené, pričom jednoročná sadzba zostáva na 3,0 % a päťročná na 3,5 %.
Na komoditných trhoch vidíme výrazné nárasty cien STRIEBRA (+1,5 %) a ropy WTI (+0,77 %). Zemný plyn sa obchoduje bez jasného smeru, zatiaľ čo ZLATO dnes rastie o 0,35 %.
