Ranné zhrnutie (24.09.2025)

- Wall Street ukončila utorkovú seansu prvým výraznejším vyberaním ziskov v tomto mesiaci. Najväčšiu korekciu zaznamenal Nasdaq (-0,95 %), nasledovaný indexmi S&P 500 (-0,55 %), Russell 2000 (-0,25 %) a DJIA (-0,2 %). Futures na hlavné indexy v EÚ a USA sa v súčasnosti obchodujú mierne vyššie (EU50: +0,03 %, US30: +0,1 %).
- Katalyzátorom výpredaja v USA bol prejav Jeroma Powella. Podľa predsedu Fed-u pred nami nie je bezriziková politická cesta - inflácia zostáva na zvýšenej úrovni a dynamika trhu práce sa spomalila. Úrokové sadzby preto zostávajú mierne reštriktívne, aby sa zabránilo ďalšiemu zrýchleniu dynamiky cien, a ďalšie znižovanie sa bude opatrne upravovať na základe prichádzajúcich údajov. Powell dodal, že akciový trh je „pomerne vysoko ocenený“, čo v kombinácii s ekonomickou neistotou motivuje k vyberaniu ziskov.
- Trumpova administratíva opätovne rokuje o pôžičke ministerstva energetiky vo výške 2,26 miliardy USD pre spoločnosť Lithium Americas na projekt Thacker Pass výmenou za 10 % podiel. Baňa v Nevade, ktorá je kľúčová pre dodávateľský reťazec lítia a výrobu batérií pre elektromobily, by mala v roku 2028 produkovať 40 000 ton suroviny ročne. Po tomto oznámení vzrástli akcie spoločnosti o takmer 80 %.
- Trump sa vyjadril, že Ukrajina sa s podporou EÚ a NATO môže vrátiť k svojim pôvodným hraniciam, a prisľúbil ďalšie dodávky zbraní pre NATO.
- Sentiment v ázijsko-tichomorskom regióne naznačuje opatrnosť investorov po včerajšom výpredaji na Wall Street. Indexy v Číne sa obchodujú vyššie (CHN.cash: +1,1 %; HK.cash: +1 %), AU200.cash klesá o 0,65 %, indický Nifty 50 rozširuje svoju korekciu (-0,35 %) a japonský Nikkei 225 je mierne pod čiarou(JP225: -0,05 %).
- Inflácia CPI v Austrálii dosiahla v auguste 3 % r/r, čo je najvyššia hodnota od júla 2024. Prispeli k nej najmä: bývanie (+4,5 %), potraviny a nealkoholické nápoje (+3 %) a alkohol a tabak (+6 %). Pokračujúci tlak na ceny podporuje opatrnejší postoj RBA, a teda pomalšie tempo ďalšieho znižovania úrokových sadzieb.
- Predbežná správa PMI za Japonsko za september ukázala najslabší nárast aktivity za posledné 4 mesiace (PMI Composite: 51,1, predtým 52, prognóza). Index za priemyselnú výrobu klesol výraznejšie, než sa očakávalo (48,4, prognóza 49,5, predtým 49,7), najnižšie od marca, pričom ho zaťažil prudký pokles objednávok a vývozu. Vývoj v oblasti služieb čiastočne vyvážil čítanie vďaka silnému domácemu dopytu. Rast zamestnanosti bol najslabší za posledné 2 roky.
- Austrálsky dolár je v súčasnosti najsilnejšou menou skupiny G10, podporovaný jastrabími očakávaniami týkajúcimi sa RBA (AUDUSD: +0,35 %), zatiaľ čo novozélandský dolár tiež získava na sile (NZDUSD: +0,1 %). Americký dolár sa po dvoch dňoch poklesu odráža od dna (USDIDX: +0,15 %) a najviac získava voči severským menám (USDNOK: +0,3 %, USDSEK: +0,2 %). Jen naopak zaznamenáva straty voči všetkým menám krajín G10 (USDJPY: +0,15 %, EURJPY: +0,1 %). EURUSD klesol o 0,1 % na 1,1803, čím zastavil trojdňovú víťaznú sériu.
- V prípade drahých kovov eufória pokračuje: zlato pridáva 0,2 % na 3 770 USD za uncu, striebro 0,3 % na 44 195 USD za uncu, v zelených číslach sú aj kontrakty na platinu (+1 %) a paládium (+0,15 %).
- Bitcoin sa odráža o 0,1 % na 112 490 USD, Ethereum rozširuje straty o 0,7 % na 4 151 USD.
